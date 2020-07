Petrol और Diesel के बाद Sugar पर बढ़ेगी महंगाई, जानिए कितना हो सकता है इजाफा

नई दिल्ली। चीनी के न्यूनतम ब्रिकी मूल्य ( Sugar MSP ) में जल्द दो रुपए प्रति किलो की वृद्धि हो सकती है। इस पर फैसला मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में लिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ( Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution ) के एक अधिकारी से मिली। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह की बैठक में बुधवार को चीनी के एमएसपी में वृद्धि ( Sugar MSP Will Rise ) की सिफारिश की गई है जिसका मकसद गन्ना किसानों के बकाए ( Sugarcane Farmers Dues ) का शीघ्र भुगतान करना है। सूत्र के अनुसार, मंत्रिसमूह में शामिल केंद्रीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राम विलास पासवान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद थे।

यह भी पढ़ेंः- भारत में 7 साल की ऊंचाई पर पहुंची Silver, फिर भी Gold And Silver सस्ता, जानिए कैसे

दो बढ़ाने की सिफारिश

इस समय चीनी का एमएसपी 31 रुपए प्रति किलो है जिसे बढ़ाकर 33 रुपए प्रति किलो करने की सिफारिश की है। इससे पहले नीति आयोग द्वारा गन्ना और चीनी उद्योग की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित टास्क फोर्स ने भी चीनी के एमएसपी में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। बता दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए जारी एक आदेश के जरिए जून 2018 में चीनी का एमएसपी 29 रुपए प्रति किलो तय किया गया था, जिसे बाद में पिछले साल बढ़ाकर 31 रुपए प्रति किलो कर दिया गया।

यह भी पढ़ेंः- Mukesh Ambani की इन बातों से तो नहीं गिरा Reliance का Share? जानिए क्या है पूरा मामला

कितना है किसानों का बकाया

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पूरे देश में एफआरपी पर गन्ना किसानों का बकाया इस समय 13,500 करोड़ रुपए है, जिसमें करीब 9,500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों का है। हालांकि राज्य समर्थित मूल्य यानी एसएपी के आधार पर उत्तर प्रदेश मे गन्ना किसानों का बकाया करीब 14,000 करोड़ रुपए है जबकि पूरे देश में करीब 18,500 करोड़ रुपए है।

यह भी पढ़ेंः- Steve Ballmer से बढ़ा Mukesh Ambani का फासला, अरबपतियों की सूची में 10वें नंबर पर आए