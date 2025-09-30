MP Police कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

MP Police Constable Vacancy 2025: मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) ने कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है। अब पुलिस विभाग में इस सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। वहीं, फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।