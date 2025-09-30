MP Police कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

MP Police Constable Vacancy 2025 (Image: Gemini)
MP Police Constable Vacancy 2025: मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) ने कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है। अब पुलिस विभाग में इस सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। वहीं, फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।
पहले आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर और फॉर्म करेक्शन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर थी। अब जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ध्यान दें: आवेदन के एक महीने बाद, 30 अक्टूबर 2025 को लिखित परीक्षा होगी। इसलिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के पास अधिक समय नहीं बचा है।
सामान्य वर्ग: 10वीं या 12वीं पास
SC/ST/OBC वर्ग: 8वीं पास भी आवेदन योग्य
आयु सीमा: न्यूनतम 18 साल, अधिकतम 33 साल (आरक्षित वर्ग को अधिकतम 5 साल की छूट)
महिला उम्मीदवार: अधिकतम आयु 38 साल
विक्रम पुरस्कार विजेता: अधिकतम आयु 43 साल
चयनित उम्मीदवारों को 19,500 रुपये से 62,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा, जो सातवें वेतन आयोग के अनुसार तय किया गया है।
लिखित परीक्षा: 30 अक्टूबर 2025
समय: सुबह 9:30 - 11:30 और दोपहर 2:30 - 4:30
परीक्षाकेंद्र: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन
सामान्य वर्ग: 500 रुपये
OBC/SC/ST/EWS: 250 रुपये
MP मूल निवासी दिव्यांग: 200 रुपये
विभागीय परीक्षा शुल्क: 100 रुपये
