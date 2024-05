Best IIT College: इन दो कॉलेज में मिला एडमिशन तो लाइफ सेट, करोड़ों का है पैकेज

IIT क्यों है युवाओं का सपना? (Best IIT College) आईआईटी कॉलेज (Best IIT College) में पहुंचना हर इंजनीयिरिंग करने वाले युवा का सपना होता है। बात सिर्फ कॉलेज की नहीं है बल्कि आईआईटी ब्रांड बन चुका है। यहां न सिर्फ अच्छी पढ़ाई होती है बल्कि आईआईटी संस्थानों का रिसर्च वर्क भी उम्दा होता है। साथ ही अच्छी सैलरी और अच्छा पैकेज छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज हम आपको ऐसे दो बेस्ट आईआईटी (Best IIT College) संस्थान के बारे में बताएंगे, जहां से पढ़ाई करने के बाद आपकी जिंदगी संवर जाएगी।

आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) वहीं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) इंजीनियरिंग 2024 के तहत आईआईटी गुवाहाटी को इंजीनियरिंग कैटेगरी में सातवां स्थान प्राप्त है। आईआईटी गुवाहाटी भी सीएस इंजीनियरिंग के लिए काफी मशहूर है। मिली जानकारी के अनुसार, आईआईटी गुवाहाटी के आखिरी बैच (2022-23) का औसत सैलरी करीब 41 लाख रुपये प्रति वर्ष था।