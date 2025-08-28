Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में 5006 पदों पर नर्स की भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज, जल्दी करें Apply

Bihar ANM Recruitment Last Date: बिहार सरकार की राज्य स्वास्थय समिति (State health society) की ओर से एएनएम (Auxiliary Nurse Midwifery) पदों पर भर्ती की आखिरी तारीख आज, यानी 28 अगस्त, 2025 है। इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 5006 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हुई थी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के 5006 पदों को भरना है।
आवेदकों करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त एएनएम संस्थान से ट्रनिंग कोर्स में डिपलोमा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही बिहार नर्स पंजीकरण परिषद में पंजीकृत होना चाहिए और उनकी आयु 21 और 42 साल के बीच होनी चाहिए।
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। हर एक वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग-अगल है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार आज रात 11:55 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
अधिकतम उम्र सीमा
अनारक्षित वर्ग /EWS (महिला)- 40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला) - 40 वर्ष
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (महिला) - 42 वर्ष
सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 500 रुपये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - 125 रुपये
आरक्षित / अनारक्षित वर्ग की महिलाएं - 125 रुपये
राज्य के बाहर के उम्मीदवार - 500 रुपये
दिव्यांग उम्मीदवार - 125 रुपये