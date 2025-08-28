Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में 5006 पदों पर नर्स की भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज, जल्दी करें Apply

Bihar ANM Recruitment Last Date: बिहार सरकार की राज्य स्वास्थय समिति (State health society) की ओर से एएनएम (Auxiliary Nurse Midwifery) पदों पर भर्ती की आखिरी तारीख आज, यानी 28 अगस्त, 2025 है। इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 5006 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हुई थी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के 5006 पदों को भरना है।