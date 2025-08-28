Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में 5006 पदों पर नर्स की भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज, जल्दी करें Apply

Bihar ANM Vacancy: एएनएम पदों पर भर्ती की लास्ट डेट आज, यानी 28 अगस्त है। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो shs.bihar.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Aug 28, 2025

Bihar ANM Vacancy 2025, Bihar ANM, bihar anm vacancy 2025 last date, Bihar ANM recruitment,
एएनएम पदों पर भर्ती की लास्ट डेट आज। (Image Source: Meta AI)

Bihar ANM Recruitment Last Date: बिहार सरकार की राज्य स्वास्थय समिति (State health society) की ओर से एएनएम (Auxiliary Nurse Midwifery) पदों पर भर्ती की आखिरी तारीख आज, यानी 28 अगस्त, 2025 है। इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 5006 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हुई थी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के 5006 पदों को भरना है।

क्या है योग्यता (Eligibility)

आवेदकों करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त एएनएम संस्थान से ट्रनिंग कोर्स में डिपलोमा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही बिहार नर्स पंजीकरण परिषद में पंजीकृत होना चाहिए और उनकी आयु 21 और 42 साल के बीच होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

IIT गुवाहाटी ने शुरू की GATE 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया, ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
GATE 2026 Registration

आयुसीमा (Age Limit)

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। हर एक वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग-अगल है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार आज रात 11:55 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

अधिकतम उम्र सीमा

अनारक्षित वर्ग /EWS (महिला)- 40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला) - 40 वर्ष
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (महिला) - 42 वर्ष

आवेदन शुल्क (Application Fee)

सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 500 रुपये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - 125 रुपये
आरक्षित / अनारक्षित वर्ग की महिलाएं - 125 रुपये
राज्य के बाहर के उम्मीदवार - 500 रुपये
दिव्यांग उम्मीदवार - 125 रुपये

    ये भी पढ़ें

    BOB LBO Admit Card 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किया लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड
    शिक्षा
    BOB LBO Admit Card 2025

    खबर शेयर करें:

    Published on:

    28 Aug 2025 12:22 pm

    Hindi News / Education News / Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में 5006 पदों पर नर्स की भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज, जल्दी करें Apply

    ट्रेंडिंग वीडियो

    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Bihar Elections 2025

    PM Modi

    Asia Cup 2025

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.