Bihar STET 2025: रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ी, परीक्षा कब होगी?

Bihar STET 2025 Registration Extended: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने STET 2025 भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले यह अंतिम तारीख 27 सितंबर 2025 थी। जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके लिए यह एक और मौका है। आवेदन केवल bsebstet.com वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।