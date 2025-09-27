Bihar STET 2025: रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ी, परीक्षा कब होगी?

Bihar STET 2025 Registration Extended: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने STET 2025 भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले यह अंतिम तारीख 27 सितंबर 2025 थी। जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके लिए यह एक और मौका है। आवेदन केवल bsebstet.com वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
बिहार STET परीक्षा 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा का परिणाम 16 नवंबर 2025 तक जारी कर दिया जाएगा।
इस भर्ती के तहत लगभग 26,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। बीपीएससी TRE-4 (BPSC TRE-4) के अंतर्गत यह भर्ती होगी। अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें TRE-5 में जोड़ा जाएगा। आगामी दिनों में बीपीएससी द्वारा वैकेंसी की पूरी डिटेल जारी की जाएगी।
शिक्षा मंत्री के अनुसार, 13 सितंबर 2025 तक कुल 41,689 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया। इसमें से लगभग 24,600 शिक्षकों का ट्रांसफर उनके चुने गए जिलों में हो चुका है। जिन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाया है वे 23 सितंबर से 28 सितंबर 2025 के बीच ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर तीन नए जिलों का विकल्प चुन सकते हैं।
इस प्रकार STET 2025 में आवेदन की नई तारीख और शिक्षक ट्रांसफर की जानकारी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है।
इस साल सबसे अच्छी बात यह है कि STET 2025 पास करने वाले उम्मीदवारों को लाइफटाइम वैधता वाला सर्टिफिकेट मिलेगा।
STET परीक्षा दो पेपर में आयोजित की जाएगी।
पेपर 1 विषय: हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला, विशेष शिक्षा
पेपर 2 विषय: हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि, संगीत
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले सभी योग्यताएं और दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई गलती न हो।