Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

CGBSE Exam Form 2025: सीजीबीएसई 10-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें घोषित, जानें आखिरी तारीख

CGBSE 10th 12th Exam Dates: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र की हाई स्कूल (कक्षा 10वीं) और हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीखें घोषित कर दी हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 03, 2025

CGBSE Exam Form 2025, CGBSE 10th 12th exam dates, CGBSE board exam 2025, CGBSE exam form last date, Chhattisgarh board exam 2025,

सीजीबीएसई 10-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें घोषित। (Image Source: Gemini AI)

CGBSE Board Registration 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE), रायपुर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की घोषित कर दी है। आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, परीक्षा फॉर्म 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच सामान्य फीस के साथ जमा किए जा सकेंगे।

देरी होने पर करें ये काम

अगर आप समय से फॉर्म नहीं भर पाए तो, 1 नवंबर से 16 नवंबर, 2025 तक लेट फीस के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं। जिन लोगों को अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, वे स्पेशल लेट फीस के साथ 17 नवंबर से 25 नवंबर, 2025 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं।

बोर्ड ने जारी किया निर्देश

बोर्ड ने सभी स्कूल प्रमुखों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि छात्र निर्धारित समय सीमा के अंदर फॉर्म जमा करें। इन तिथियों से अधिक देरी होने पर छात्रों को असुविधा हो सकती है। सीजीबीएसई के सचिव ने जोर देकर कहा कि समय पर फॉर्म जमा करने से छात्रों की आगामी बोर्ड परीक्षाओं में भागीदारी सुनिश्चित होगी।

CGBSE परीक्षा फॉर्म कैसे भरें?

  • सबसे पहले CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.inपर जाएं
  • होमपेज पर Exam Form 2025 लिंक पर क्लिक करें
  • अपनी कक्षा (10वीं या 12वीं) और पर्सनल डिटेल्स भरें
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर आदि)
  • परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
  • फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखें।

ये भी पढ़ें

IIT-IIM Placement: क्या H-1B वीजा नियम बदलने से IIT-IIM प्लेसमेंट पर पड़ेगा असर?
शिक्षा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

03 Oct 2025 03:15 pm

Hindi News / Education News / CGBSE Exam Form 2025: सीजीबीएसई 10-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें घोषित, जानें आखिरी तारीख

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: राजस्थान के 15 लाख बेरोजगारों को 20 हजार पदों पर भर्ती का इंतजार

सीकर

Largest District Of Bihar: ये है बिहार का सबसे बड़ा जिला, महात्मा गांधी का यहां से है पुराना नाता

Largest District Of Bihar
शिक्षा

राजस्थान में शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा: एक ही स्कूल में 5 वाइस प्रिंसिपल, जहां कार्यरत वहीं पर पदभार ग्रहण करने के दिए आदेश

Rajasthan Education Department
सीकर

Course For Tea Sellers: चाय विक्रेताओं के लिए केंद्र की नई पहल, अब मिलेगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग

Skill training for tea sellers, Government course for tea vendors, Tea sellers training program India, Tea vendor skill development scheme, Tea seller training initiative,
शिक्षा

IIT-IIM Placement: क्या H-1B वीजा नियम बदलने से IIT-IIM प्लेसमेंट पर पड़ेगा असर?

H-1B visa impact on IIT IIM placement, IIT-IIM Placement, H-1B visa rules 2025, IIT placement affected by H-1B changes,
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.