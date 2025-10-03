CGBSE Exam Form 2025: सीजीबीएसई 10-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें घोषित, जानें आखिरी तारीख

सीजीबीएसई 10-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें घोषित। (Image Source: Gemini AI)
CGBSE Board Registration 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE), रायपुर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की घोषित कर दी है। आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, परीक्षा फॉर्म 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच सामान्य फीस के साथ जमा किए जा सकेंगे।
अगर आप समय से फॉर्म नहीं भर पाए तो, 1 नवंबर से 16 नवंबर, 2025 तक लेट फीस के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं। जिन लोगों को अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, वे स्पेशल लेट फीस के साथ 17 नवंबर से 25 नवंबर, 2025 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं।
बोर्ड ने सभी स्कूल प्रमुखों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि छात्र निर्धारित समय सीमा के अंदर फॉर्म जमा करें। इन तिथियों से अधिक देरी होने पर छात्रों को असुविधा हो सकती है। सीजीबीएसई के सचिव ने जोर देकर कहा कि समय पर फॉर्म जमा करने से छात्रों की आगामी बोर्ड परीक्षाओं में भागीदारी सुनिश्चित होगी।
