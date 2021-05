Covid-19 Surge: महाराष्ट्र एमबीबीएस यूजी की परीक्षाएं स्थगित, अब 10 जून के बाद होगा एग्जाम

Covid-19 Surge: महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर एमबीबीएस यूजी और स्वास्थ्य विज्ञान की अन्य परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने कहा है कि एमबीबीएस और अन्य स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक परीक्षाएं 10 जून तक के लिए स्थगित की गई हैं। 2 जून को निर्धारित एमबीबीएस और अन्य स्वास्थ्य विज्ञान के लिए सभी स्नातक परीक्षाएं ( Maharashtra MBBS UG exam 2021 ) अब 10 से 30 जून के बीच आयोजित की जाएंगी।

पहले ये परीक्षा 19 अप्रैल को होनी थी, जिसे कोरोना चलते स्थगित कर 2 जून 2021 के लिए निर्धारित किया गया था। कोरोना के चलते दो जून को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित इस परीक्षा को 10 से 30 जून के बीच कराने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले इन श्रेणियों की परीक्षा जिसमें 40 हजार छात्र शामिल हुए थे। एमबीबीएस परीक्षा को स्थगित करने से पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ( MUHS ) के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में परीक्षा नियंत्रक अजीत पाठक भी शामिल थे। बैठक के बाद अमित देशमुख ने कहा कि स्नातक एमबीबीएस और स्वास्थ्य विज्ञान की अन्य परीक्षाएं 10 से 30 जून के बीच आयोजित की जाएंगी। यह निर्णय महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण और लॉकडाउन के मद्देनजर लिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में एक जून तक लॉकडाउन लागू है।

इससे पहले महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ( Maharashtra University of Health Sciences ) ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की थी। अब, इंटरमीडिएट की लंबित परीक्षाएं 10 से 30 जून के बीच आयोजित की जाएंगी। बता दें कि देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण से सबसे जयादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए एक जून 2021 तक लॉकडाउन लागू है।

