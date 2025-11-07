Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली में टीचर के पदों पर 5346 वैकेंसी, आवेदन का आखिरी मौका आज, इस लिंक से करें सीधा अप्लाई

DSSSB Teacher Recruitment 2025 के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 5346 टीचर पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार dsssb.delhi.gov.in पर जाकर आज आवेदन कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 07, 2025

DSSSSB Teacher Recruitment 2025 Last Date

DSSSSB Teacher Recruitment 2025 (Image: Freepik)

DSSSSB Teacher Recruitment 2025 Last Date: अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए यह आखिरी मौका है। DSSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टीचर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 7 नवंबर 2025 को बंद करने जा रहा है। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे देर न करें और तुरंत DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5346 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें विभिन्न विषयों और कैटेगेरी के टीचिंग पद शामिल हैं। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्कूलों में इन पदों को भरा जाएगा।

आवेदन की आखिरी तारीख आज

DSSSB ने साफ कहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 है। इसके बाद किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वे आज ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर 'DSSSB Teacher Recruitment 2025' लिंक पर क्लिक करें।
  • नया पेज खुलने पर सबसे पहले खुद को रजिस्टर करें।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  • मांगी गई जानकारी ध्यान से भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखें।

DSSSB Teacher Vacancy 2025 Apply Online

आवेदन शुल्क कितना लगेगा?

आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। महिला उम्मीदवार, एससी/एसटी, PwBD और एक्स-सर्विसमैन उम्मीदवारों को फीस में पूरी छूट दी गई है। भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किया जाएगा।

आवेदन करते समय बरतें सावधानी

बोर्ड ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से चेक कर लें, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद किसी भी तरह का बदलाव या सुधार नहीं किया जाएगा।

ऑफिसियल नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें।

Published on:

07 Nov 2025 01:33 pm

Hindi News / Education News / दिल्ली में टीचर के पदों पर 5346 वैकेंसी, आवेदन का आखिरी मौका आज, इस लिंक से करें सीधा अप्लाई

