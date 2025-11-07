दिल्ली में टीचर के पदों पर 5346 वैकेंसी, आवेदन का आखिरी मौका आज, इस लिंक से करें सीधा अप्लाई

DSSSSB Teacher Recruitment 2025 (Image: Freepik)
DSSSSB Teacher Recruitment 2025 Last Date: अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए यह आखिरी मौका है। DSSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टीचर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 7 नवंबर 2025 को बंद करने जा रहा है। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे देर न करें और तुरंत DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5346 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें विभिन्न विषयों और कैटेगेरी के टीचिंग पद शामिल हैं। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्कूलों में इन पदों को भरा जाएगा।
DSSSB ने साफ कहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 है। इसके बाद किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वे आज ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। महिला उम्मीदवार, एससी/एसटी, PwBD और एक्स-सर्विसमैन उम्मीदवारों को फीस में पूरी छूट दी गई है। भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किया जाएगा।
बोर्ड ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से चेक कर लें, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद किसी भी तरह का बदलाव या सुधार नहीं किया जाएगा।
