राजस्थान में 3000 से ज्यादा ग्रेड-1 शिक्षक भर्ती के आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

Rajasthan 1st Grade Teacher Salary: राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ग्रेड-1 शिक्षक के 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 14 अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 तक rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।