शिक्षा

राजस्थान में 3000 से ज्यादा ग्रेड-1 शिक्षक भर्ती के आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

Rajasthan 1st Grade Teacher Salary: RPSC ने ग्रेड-1 टीचर के 3225 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानें योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और कितनी मिलेगी सैलरी?

जयपुर

Rahul Yadav

Aug 14, 2025

Rajasthan 1st Grade Teacher Salary
Rajasthan 1st Grade Teacher Salary (Image: Gemini)

Rajasthan 1st Grade Teacher Salary: राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ग्रेड-1 शिक्षक के 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 14 अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 तक rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

27 विषयों के लिए निकली भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3225 पद भरे जाएंगे। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, वाणिज्य सहित 27 विषयों के लिए रिक्तियां हैं।

योग्यता और आयु सीमा

  • संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएशन और B.Ed डिग्री आवश्यक।
  • 1 जनवरी 2026 तक आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए (आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट)।

चयन प्रक्रिया

  • उम्मीदवारों का चयन 450 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।
  • पहला पेपर: 150 अंक, डेढ़ घंटे
  • दूसरा पेपर: 300 अंक, तीन घंटे
  • दोनों पेपर में MCQ प्रश्न होंगे और 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।

Rajasthan 1st Grade Teacher Salary: सैलरी और भत्ते

ग्रेड-1 शिक्षक पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (ग्रेड पे 4800 रुपये) के अनुसार शुरुआती बेसिक सैलरी 44,300 रुपये प्रति माह मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड में डीए (महंगाई भत्ता) और एचआरए (मकान किराया भत्ता) जैसे सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा।

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC/EWS: 600 रुपये

SC/ST/दिव्यांग: 400 रुपये

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स तैयार रखें।

