राजस्थान में 3000 से ज्यादा ग्रेड-1 शिक्षक भर्ती के आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

Rajasthan 1st Grade Teacher Salary: राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ग्रेड-1 शिक्षक के 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 14 अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 तक rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3225 पद भरे जाएंगे। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, वाणिज्य सहित 27 विषयों के लिए रिक्तियां हैं।
ग्रेड-1 शिक्षक पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (ग्रेड पे 4800 रुपये) के अनुसार शुरुआती बेसिक सैलरी 44,300 रुपये प्रति माह मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड में डीए (महंगाई भत्ता) और एचआरए (मकान किराया भत्ता) जैसे सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा।
जनरल/OBC/EWS: 600 रुपये
SC/ST/दिव्यांग: 400 रुपये
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स तैयार रखें।