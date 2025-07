IIT Indore में दो नई स्कूलों की शुरुआत, बायोमेडिकल और सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग पर होगा फोकस

Indian Institute of Technology (IIT) Indore ने दो नई अकादमिक स्कूलों की शुरुआत का ऐलान किया है। यह पहल भूपत और ज्योति मेहता फैमिली फाउंडेशन (MFF) के सहयोग से की जा रही है। दोनों स्कूलों के नाम हैं मेहता फैमिली स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी और मेहता फैमिली स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। इन स्कूलों के तहत खासतौर पर दो नए बीटेक (BTech) कोर्स शुरू किए जाएंगे। पहला medical devices, clinical data analytics and artificial intelligence (AI) in healthcare केंद्रित होगा। दूसरा, environmental economics and sustainable engineering पर आधारित होगा।