KTU Exam: केटीयू का एग्जाम शेड्यूल में बदलाव से इनकार, कैंपस में प्रवेश पर प्रतिबंध

KTU Exam: देशभर में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले से प्रस्तावित किसी भी एग्जाम में बदलाव से इनकार किया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया है कि पहले से प्रस्तावित एग्जाम अपने नियत समय पर ही होंगे।

बिना इजाजत केटीयू कैंपस में प्रवेश पर रोग

अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में तीसरे और पहले सेमेस्टर के लिए बीटेक की परीक्षा चल रही है। सेमेस्टर तीन का एग्जाम 15 अप्रैल से जारी है। चार और परीक्षाएं हैं जो 29 अप्रैल तक पूरी होंगी। पहले सेमेस्टर की परीक्षा 19 अप्रैल से 28 तारीख तक होंगी। एमटेक M.Arch, और M.Plan परीक्षा भी अप्रैल के अंत तक आयोजित की जाएगी।

इस बीच केटीयू की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए केटीयू कैंपस या इससे संबंधित संस्थानों के परिसरों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि केवल पूर्व अनुमति वाले लोग ही विश्वविद्यालय के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। अगले आदेश तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

केटीयू से ये भी बताया गया है किसी भी काम से विश्वविद्यालय पहुंचने वाले लोग कम ईमेल आईडी [email protected] कम से कम दो दिन इजाजत लेने की सूचना दें। इसके अलावा सामान्य पूछताछ के लिए लोग विश्वविद्यालय के फोन नंबर 0471-785699 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सपोर्ट सेक्शन से इन 0471-2593120, 2593128, और 259 नंबर के जरिए संपर्क किया जा सकता है।

