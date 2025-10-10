Mayawati Education: IAS अफसर बनने का सपना छोड़ा, राजनीति की धाकड़ नेता मायावती कितनी हैं पढ़ी-लिखी

मयावती ने अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखने से पहले वकालत की पढ़ाई की थी। मायावती पढ़ाई-लिखाई में बचपन से ही तेज थीं और वो IAS अधिकारी बनना चाहती थीं। मायावती का जन्म 15 जनवरी, 1956 को दिल्ली में हुआ। लेकिन, उन्होंने अपने जीवन का ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में बिताया। मायावती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से साल 1975 में अपना ग्रेजुएशन करने के बाद इसी कॉलेज से 1983 में एलएलबी किया और बाद में बीएड भी किया। इसके बाद मायावती दिल्ली के ही एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी करने लगीं। साथ ही साथ मायावती आईएएस की तैयारी भी करने लगीं।