WhatsApp और Instagram में जल्द मिल सकती है Google की यह खास सर्विस, बेहतर होगा एक्सपीरियंस

WhatsApp ने अपने चैटिंग अनुभव को आसान और मजेदार बनाने के लिए हाल ही में Writing Help नाम का नया AI टूल पेश किया है। यह फीचर मैसेज लिखते समय यूजर्स की मदद करता है और उनके टेक्स्ट की टोन या स्टाइल बदलने के लिए सुझाव देता है। यूजर्स इसे चैट स्क्रीन पर पेंसिल आइकन पर टैप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही कोई मैसेज लिखना शुरू करेगा, यह फीचर अपने आप एक्टिव हो जाएगा और सुझाव देना शुरू कर देगा।