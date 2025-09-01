WhatsApp और Instagram में जल्द मिल सकती है Google की यह खास सर्विस, बेहतर होगा एक्सपीरियंस

Meta AI: मेटा अपने ऐप्स WhatsApp और Instagram को और स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रही है। खबरों के अनुसार, कंपनी जल्द ही इन प्लेटफॉर्म्स में Google की AI सर्विस Gemini को शामिल करने पर विचार कर रही है। इसका मकसद है कि यूजर्स जब Meta AI चैटबॉट में कुछ सर्च करेंगे तो उन्हें सीधे गूगल जेमिनी के रिजल्ट मिलें। इससे यूजर्स का चैटिंग और सर्चिंग अनुभव और भी बेहतर और यूजर-फ्रेंडली हो जाएगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, मेटा OpenAI के मॉडल्स को भी अपने AI टूल्स को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकती है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने ही मॉडल्स पर नहीं रहेगी बल्कि दूसरों की AI तकनीक का इस्तेमाल करके यूजर्स को बेहतर अनुभव देने की कोशिश करेगी।
मेटा अपने AI प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाने के लिए कई कंपनियों के मॉडल्स के साथ प्रयोग कर रही है। साथ ही कंपनी अपने Llama मॉडल को डेवलप कर रही है ताकि यह ChatGPT, Gemini और अन्य प्रमुख AI मॉडल्स के लेवल तक पहुंच सके।
कंपनी के कर्मचारी कोडिंग और AI टूल्स के लिए Anthropic के मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही मेटा Google और OpenAI से बेहतरीन टैलेंट हायर कर रही है। ये सभी भर्ती कंपनी के नए Superintelligence Lab के लिए की जा रही हैं जो एडवांस AI रिसर्च पर काम करता है।
WhatsApp ने अपने चैटिंग अनुभव को आसान और मजेदार बनाने के लिए हाल ही में Writing Help नाम का नया AI टूल पेश किया है। यह फीचर मैसेज लिखते समय यूजर्स की मदद करता है और उनके टेक्स्ट की टोन या स्टाइल बदलने के लिए सुझाव देता है। यूजर्स इसे चैट स्क्रीन पर पेंसिल आइकन पर टैप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही कोई मैसेज लिखना शुरू करेगा, यह फीचर अपने आप एक्टिव हो जाएगा और सुझाव देना शुरू कर देगा।
Meta लगातार अपने शॉर्ट वीडियो ऐप Instagram को अपडेट कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने ऑटो स्क्रॉल फीचर यूजर्स के लिए पेश किया है। अब रील्स देखने के लिए हाथ से स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फीचर खासतौर पर तब काम आता है जब आप किसी काम में व्यस्त हों। ऑटो स्क्रॉल चालू करने के बाद, एक रील खत्म होते ही अगली रील अपने आप स्क्रीन पर दिख जाएगी।