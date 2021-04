NATA result 2021 released: आर्किटेक्चर प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी

NATA 2021 result released: काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने आज नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर 2021 के पहले टेस्ट का परिणाम जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार अपना परिणाम नाटा की आधिकारिक वेबसाइट nata.in. से देख सकते हैं। इससे पहले परीक्षा परिणाम 14 अप्रैल को घोषित होना था जो तकनीकी कारणों से जारी नहीं हुआ। बता दें कि कंप्यूटर-आधारित परीक्षण ( CBT ) मोड में नाटा 2021 का आयोजन दस अप्रैल को हुआ था।

10 अप्रैल को पहले टेस्ट के लिए कुल 15,066 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 10 अप्रैल को नाटा 2021 में 14,130 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। वास्तुकला परिषद की ओर से बताया गया है कि पेपर क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को 200 में से न्यूनतम 75 अंक हासिल करने होंगे। NATA का यह स्कोरकार्ड केवल 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगा।

बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में प्रवेश के लिए 12वीं पास करना जरूरी

NATA 2021 results: शिक्षा सत्र 2021-22 के दौरान बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बीएआरच) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, उम्मीदवारों को अब कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में किसी न्यूनतम अंक की आवश्यकता में ढील दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर प्रवेश मानदंडों में ढील दी है। हालांकि, उम्मीदवारों को अभी भी कक्षा 12 पास करने की आवश्यकता है।

12 जून को आयोजित की जाएगी NATA 2021 की दूसरी परीक्षा

ताजा जानकारी के मुताबिक नाटा 2021 की दूसरी परीक्षा 12 जून को आयोजित की जाएगी। इसके लिए योग्य उम्मीदवार 30 मई आवेदन कर सकते हैं।

NATA 2021 स्कोरकार्ड कैसे करें डाउनलोड

इसके लिए उम्मीदवार सबसे पहले NATA 2021 की आधिकारिक वेबसाइट nata.in पर जाएं। होम पेज खुलने के बाद लिंक पर क्लिक करें NATA 2021 परिणाम पर क्लिक करें। इसके बाद अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर लॉग इन करें और button सबमिट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही NATA 2021 स्कोरकार्ड स्क्रिन पर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर लें। साथ ही एक प्रिंट कॉपी भी अपने पास रख लें।

