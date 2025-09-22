Patrika LogoSwitch to English

Navratri Facts for Kids: स्टूडेंट्स जान लें नवरात्रि से जुड़ी 10 रोचक बातें, निबंध लिखने में आएंगे काम

Navratri Facts for Kids: नवरात्रि पर स्टूडेंट्स के लिए 10 रोचक तथ्य जानें। मां दुर्गा के नौ रूप, महिषासुर वध की कथा, आयुध पूजा, दशहरा और सांस्कृतिक महत्व निबंध लिखने में मददगार साबित होंगे

भारत

Dimple Yadav

Sep 22, 2025

Navratri Facts for Kids
Navratri Facts for Kids (Photo- gemini ai)

Navratri Facts for Kids: नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार देशभर में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए नवरात्रि पर निबंध लिखना अक्सर स्कूल में आम होता है। इसलिए हम आपको नवरात्रि से जुड़ी 10 रोचक बातें बता रहे हैं, जो निबंध लिखते समय काम आएंगी।

नवरात्रि का अर्थ

‘नवरात्रि’ का मतलब है नौ रातें। यह त्योहार मां दुर्गा की पूजा के लिए नौ दिनों तक चलता है। इन नौ दिनों में प्रत्येक दिन मां के अलग स्वरूप की पूजा होती है।

त्योहार का समय

नवरात्रि साल में दो बार आती है। वसंत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि अधिक प्रसिद्ध है और आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर में मनाई जाती है।

मां दुर्गा के नौ स्वरूप

नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री।

व्रत और उपवास

नवरात्रि में कई लोग व्रत रखते हैं और उपवास करते हैं। इससे शरीर शुद्ध होता है और मानसिक शक्ति भी बढ़ती है।

महिषासुर वध की कथा

कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर पर नौ दिनों तक युद्ध किया और दसवें दिन उसकी हत्या करके बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई।

अयोध्या पूजा और आयुध पूजा

दक्षिण भारत में नवरात्रि के नौवें दिन आयुध पूजा होती है, जिसमें वाहन, मशीन, कंप्यूटर और पुस्तकों की पूजा की जाती है।

सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व

नवरात्रि में गाजे-बाजे के साथ रासलीला और गरबा नृत्य का आयोजन होता है। यह लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है।

शक्ति और भक्ति का प्रतीक

नवरात्रि में मां दुर्गा का सम्मान शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। यह जीवन में आत्मविश्वास और साहस बढ़ाता है।

घर सजावट और रंग

इस दौरान घरों को रंग-बिरंगे फूलों, दीपक और अलमारियों से सजाया जाता है। कुछ जगहों पर ‘घड़िया पूजन’ और रंगोली भी बनाते हैं।

उत्सव का समापन

नौवें दिन विजयदशमी मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग मां दुर्गा के पवित्र चित्रों और प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। नवरात्रि सिर्फ पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति, सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का भी उत्सव है। स्टूडेंट्स इन 10 रोचक तथ्यों को अपने निबंध में शामिल करके नवरात्रि पर आकर्षक लेख लिख सकते हैं।

शिक्षा

शिक्षा

Published on:

22 Sept 2025 04:24 pm

Hindi News / Education News / Navratri Facts for Kids: स्टूडेंट्स जान लें नवरात्रि से जुड़ी 10 रोचक बातें, निबंध लिखने में आएंगे काम

