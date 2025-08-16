राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा कल, जानें एग्जाम हॉल में क्या ले जाएं और क्या नहीं

RSMB Patwari Exam 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMB) कल, यानी 17 अगस्त 2025 को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी शिफ्ट रहेगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस और एग्जाम हॉल नियम यहां दिए जा रहे हैं।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय से कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। इस दौरान उनकी तलाशी होगी और वे समय पर अपने निर्धारित सीट पर बैठ सकेंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश केवल परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले ही मिलेगा।
सभी उम्मीदवारों की पहचान और तलाशी होने के बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश मिलेगा। प्रवेश के बाद उन्हें अपने रोल नंबर के अनुसार निर्धारित सीट पर बैठना होगा और परीक्षा केंद्र में इधर-उधर नहीं घूमना है।
परीक्षा हॉल में घड़ी, बैग, पर्स, पानी की बोतल, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर, मोबाइल, ईयरफोन, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, पेजर और कोई भी संचार उपकरण ले जाना मना है। केवल नीले पारदर्शी बॉलपेन की अनुमति है।