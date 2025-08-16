Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा कल, जानें एग्जाम हॉल में क्या ले जाएं और क्या नहीं

RSMB Patwari Exam 2025 कल, 17 अगस्त को आयोजित की जा रही है। जानें एग्जाम हॉल में क्या ले जाएं, किन चीजों पर प्रतिबंध है।

भारत

Rahul Yadav

Aug 16, 2025

RSMB Patwari Exam 2025
RSMB Patwari Exam 2025 (Image: Freepik)

RSMB Patwari Exam 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMB) कल, यानी 17 अगस्त 2025 को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी शिफ्ट रहेगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस और एग्जाम हॉल नियम यहां दिए जा रहे हैं।

परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय से कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। इस दौरान उनकी तलाशी होगी और वे समय पर अपने निर्धारित सीट पर बैठ सकेंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश केवल परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले ही मिलेगा।

जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के एंट्री नहीं मिलेगी।
  • पहचान सुनिश्चित करने के लिए मूल फोटो पहचान पत्र और आधार कार्ड साथ लाएं।
  • विशेष परिस्थितियों में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र की मान्यता भी दी जाएगी।
  • उपस्थिति पत्रक के लिए नई कलर्ड फोटो साथ लाना जरूरी है।

परीक्षा हॉल में नियम

सभी उम्मीदवारों की पहचान और तलाशी होने के बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश मिलेगा। प्रवेश के बाद उन्हें अपने रोल नंबर के अनुसार निर्धारित सीट पर बैठना होगा और परीक्षा केंद्र में इधर-उधर नहीं घूमना है।

किन चीजों पर है प्रतिबंध

परीक्षा हॉल में घड़ी, बैग, पर्स, पानी की बोतल, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर, मोबाइल, ईयरफोन, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, पेजर और कोई भी संचार उपकरण ले जाना मना है। केवल नीले पारदर्शी बॉलपेन की अनुमति है।

शिक्षा

16 Aug 2025 08:14 pm

