राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा कल, जानें एग्जाम हॉल में क्या ले जाएं और क्या नहीं

RSMB Patwari Exam 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMB) कल, यानी 17 अगस्त 2025 को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी शिफ्ट रहेगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस और एग्जाम हॉल नियम यहां दिए जा रहे हैं।