REET Admit Card 2021 : रीट परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

REET Admit Card 2021 Released : बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान (BSER) ने राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स (REET) 2021 के एडमिट कार्ड 17 सितंबर की देर रात जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने आरईईटी 2021 के लिए आवेदन किया, वे सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की आधिकारिक वेबसाइट reetbser21.com से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

26 सितंबर को होगी परीक्षा:—

रीट परीक्षा 2021 पहले 20 जून, 2021 को होने वाली थी। देश में महामारी कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इसको स्थगित कर दिया गया। अब यह 26 सितंबर, 2021 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होने वाली है। बता दें 2018 के बाद अब रीट का आयोजन होने जा रहा है। इस परीक्षा से राज्य में शिक्षकों के 31000 पदों पर भर्ती की जानी हैं।

16.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार होंगे शामिल:—

REEt 2021 परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में करीब 16.5 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होने जा रहे है। इस बार राजस्थान के बाहर से 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों के परीक्षा देने की उम्मीद है।



How and Where to Download REET Admit Card 2021

— माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की आधिकारिक वेबसाइट reetbser21.com पर जाएं।

— 'रीट -2021 के लिए एडमिट कार्ड प्रिंट के लिंक पर क्लिक करें

— फॉर्म नंबर, नाम, माता का नाम और जन्म तिथि दर्ज करें।

— इसके बाद आपके सामने एडमिट कार्ड नजर आएगा।

— आरईईटी प्रवेश पत्र 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के लिए संभाल रखें।

इन चीजों पर हैं पाबंदी:—

REET 2021 की परीक्षा देने जाने वाले उम्मीदवार एग्जाम के दौरान घड़ी, मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, अंगूठी, गले की चैन, इयररिंग्स या दूसरा किसी भी प्रकार का आभूषण पहनकर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा अभ्यार्थी रीट एग्जाम में पर्स, हैंड बैग, डायरी आदि भी नहीं लेकर जा सकते हैं।

