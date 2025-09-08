Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान पुलिस में 1015 सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए आज खत्म हो रही है आवेदन प्रक्रिया, जल्द करें अप्लाई

RPSC SI Recruitment 2025: राजस्थान पुलिस में 1015 सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज है। योग्य उम्मीदवार rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अभी ऑनलाइन अप्लाई कर दें ताकि उनके हाथ से यह मौका निकल न जाए।

जयपुर

Rahul Yadav

Sep 08, 2025

RPSC SI Recruitment 2025
RPSC SI Recruitment 2025 (Image: Gemini)

RPSC SI Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) आज यानी 8 सितंबर 2025 को राजस्थान पुलिस के 1015 सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन बंद कर रहा है। जो उम्मीदवार अभी तक फॉर्म भरने में देरी कर रहे हैं उन्हें तुरंत आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के तहत कुल 1015 पद भरे जाएंगे, जिनमें पदों का वितरण इस प्रकार है।

  • सब-इंस्पेक्टर (AP): 896 पद
  • सब-इंस्पेक्टर (AP) संहरिया: 4 पद
  • सब-इंस्पेक्टर (AP) अनुसूचित क्षेत्र: 25 पद
  • सब-इंस्पेक्टर (IB): 26 पद
  • प्लाटून कमांडर (RAC): 64 पद

क्या है शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, हिंदी भाषा (देवनागरी लिपि) का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति से परिचित होना जरूरी है।

आयु सीमा (01 जनवरी 2026 के अनुसार)

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। सभी उम्मीदवारों को राज्य सरकार की तरफ से ऊपरी उम्र में 3 साल की छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अतिरिक्त उम्र छूट भी मिलेगी।

सैलरी और चयन प्रक्रिया

चयनित उम्मीदवारों को Pay Matrix Level 11 (Grade Pay Rs. 4200) के अनुसार नियुक्त किया जाएगा जिससे नौकरी में सुरक्षा और कैरियर ग्रोथ के अवसर मिलेंगे।

चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं।

  • लिखित परीक्षा
  • फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)
  • व्यक्तिगत साक्षात्कार

आवेदन शुल्क

  • सामान्य/OBC/VBC (क्रिमी लेयर): 600 रुपये
  • OBC/VBC (नॉन-क्रिमी लेयर), EWS, SC, ST (राजस्थान डोमिसाइल): 400 रुपये
  • दिव्यांग उम्मीदवार (PwBD): 400 रुपये

RPSC SI Recruitment 2025: आवेदन कैसे करें?

अंतिम दिन होने के कारण समय बहुत महत्वपूर्ण है। योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • पजीकरण कर लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करें।
  • RPSC SI 2025 आवेदन फॉर्म भरें।
  • जरूरी डाक्यूमेंट्स, फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।

ध्यान दें: आज आवेदन की अंतिम तिथि है। आयोग की तरफ से किसी भी प्रकार का समय विस्तार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि वे सभी योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, ताकि बाद में आवेदन रद्द न हो।

अधिक जानकारी और आवेदन के लिए ऑफिसियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

08 Sept 2025 10:43 am

Published on:

08 Sept 2025 10:40 am

Hindi News / Education News / राजस्थान पुलिस में 1015 सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए आज खत्म हो रही है आवेदन प्रक्रिया, जल्द करें अप्लाई

