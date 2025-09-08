राजस्थान पुलिस में 1015 सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए आज खत्म हो रही है आवेदन प्रक्रिया, जल्द करें अप्लाई

RPSC SI Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) आज यानी 8 सितंबर 2025 को राजस्थान पुलिस के 1015 सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन बंद कर रहा है। जो उम्मीदवार अभी तक फॉर्म भरने में देरी कर रहे हैं उन्हें तुरंत आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
इस भर्ती के तहत कुल 1015 पद भरे जाएंगे, जिनमें पदों का वितरण इस प्रकार है।
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, हिंदी भाषा (देवनागरी लिपि) का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति से परिचित होना जरूरी है।
आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। सभी उम्मीदवारों को राज्य सरकार की तरफ से ऊपरी उम्र में 3 साल की छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अतिरिक्त उम्र छूट भी मिलेगी।
चयनित उम्मीदवारों को Pay Matrix Level 11 (Grade Pay Rs. 4200) के अनुसार नियुक्त किया जाएगा जिससे नौकरी में सुरक्षा और कैरियर ग्रोथ के अवसर मिलेंगे।
चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं।
अंतिम दिन होने के कारण समय बहुत महत्वपूर्ण है। योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं।
ध्यान दें: आज आवेदन की अंतिम तिथि है। आयोग की तरफ से किसी भी प्रकार का समय विस्तार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि वे सभी योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, ताकि बाद में आवेदन रद्द न हो।
अधिक जानकारी और आवेदन के लिए ऑफिसियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।