राजस्थान पुलिस में 1015 सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए आज खत्म हो रही है आवेदन प्रक्रिया, जल्द करें अप्लाई

RPSC SI Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) आज यानी 8 सितंबर 2025 को राजस्थान पुलिस के 1015 सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन बंद कर रहा है। जो उम्मीदवार अभी तक फॉर्म भरने में देरी कर रहे हैं उन्हें तुरंत आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।