Success Story: Kanishak Kataria ने पहले IIT में बने टॉपर, फिर UPSC परीक्षा में हासिल की Rank 1, जानें सक्सेस मंत्र

कनिष्क का बचपन राजस्थान के कोटा शहर में बीता, जो शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में प्रसिद्ध है। उन्होंने 2010 में प्रतिष्ठित IIT JEE परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 43 हासिल की और फिर IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की। बीटेक के बाद कनिष्क ने दक्षिण कोरिया में सैमसंग के R\&D सेंटर में काम किया। इसके बाद वे भारत लौटे और बेंगलुरु में एक प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी कंपनी से जुड़े। इस दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कार्य संस्कृति, टीम वर्क और प्रोफेशनलिज्म को करीब से समझा। इसी दौरान उन्होंने UPSC परीक्षा देने की ठानी।