Success Story: Kanishak Kataria ने पहले IIT में बने टॉपर, फिर UPSC परीक्षा में हासिल की Rank 1, जानें सक्सेस मंत्र

Kanishak Kataria: 2018 में अपने पहले ही प्रयास में कनिष्क ने UPSC परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे देश में लाखों छात्रों के लिए मिसाल कायम की।

भारत

Anurag Animesh

Sep 12, 2025

Kanishak Kataria IAS
Kanishak Kataria IAS(Image Source-Instagram)

Kanishak Kataria IAS: देश में IIT और UPSC परीक्षा की तैयारी लाखों युवा करते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा युवा ही इन परीक्षाओं को पास कर पाते हैं। कई युवा हैं जो पहले IIT और फिर UPSC परीक्षा भी पास कर लेते हैं। ऐसा ही एक नाम है राजस्थान के रहने वाले कनिष्क कटारिया(IAS Kanishka Kataria) की साल 2018 में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने न केवल इस परीक्षा को पहले प्रयास में पास किया, बल्कि पूरे देश में टॉप कर लिया।

Kanishak Kataria: कोटा से आईआईटी तक का सफर

कनिष्क का बचपन राजस्थान के कोटा शहर में बीता, जो शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में प्रसिद्ध है। उन्होंने 2010 में प्रतिष्ठित IIT JEE परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 43 हासिल की और फिर IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की। बीटेक के बाद कनिष्क ने दक्षिण कोरिया में सैमसंग के R\&D सेंटर में काम किया। इसके बाद वे भारत लौटे और बेंगलुरु में एक प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी कंपनी से जुड़े। इस दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कार्य संस्कृति, टीम वर्क और प्रोफेशनलिज्म को करीब से समझा। इसी दौरान उन्होंने UPSC परीक्षा देने की ठानी।

Success Story: पहले ही प्रयास में सफलता


2018 में अपने पहले ही प्रयास में कनिष्क ने UPSC परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे देश में लाखों छात्रों के लिए मिसाल कायम की। उनकी सफलता यह दर्शाती है कि समर्पण, ईमानदारी और सही दिशा में मेहनत से कुछ भी संभव है।

Kanishak Kataria IAS: तैयारी और सक्सेस का मूल मंत्र

सीमित लेकिन जरूरी किताबों का चयन करें और उन्हें कई बार पढ़ें।
नियमित अध्ययन और आत्मविश्वास बनाए रखें।
बार-बार रिवीजन करना अत्यंत जरूरी है।
सोशल मीडिया का उपयोग पढ़ाई के संसाधन के रूप में करें, न कि मनोरंजन के लिए।
तैयारी के सफर का आनंद लें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें।

शिक्षा

Published on:

12 Sept 2025 07:57 pm

Hindi News / Education News / Success Story: Kanishak Kataria ने पहले IIT में बने टॉपर, फिर UPSC परीक्षा में हासिल की Rank 1, जानें सक्सेस मंत्र

