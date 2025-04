UGC New Rules: UGC का बड़ा निर्देश, हायर एजुकेशन वाले संस्थान लागू करें UPI सुविधा

UGC New Rules For Colleges And University: यूजीसी ने सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को UPI पेमेंंट लागू करने का निर्देश दिया है। यहां देखें पूरी खबर-

भारत•Apr 28, 2025 / 05:37 pm• Shambhavi Shivani

UGC New Rules For Colleges And University: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एक नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और UPI QR भुगतान सुविधाओं को लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले के पीछे दो बड़े उद्देश्य हैं, एक तो सरकार की डिजिटल सशक्त समाज को बढ़ावा देना और दूसरा छात्रों को सुविधा प्रदान करना।