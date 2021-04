Assam Assembly Elections 2021: अंतिम चरण में 12 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग, 337 उम्मीदवारों की दांव पर साख

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) में तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस चरण में 12 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। पहले दो चरणों के बाद इस तीसरे चरण पर ही राजनीतिक दलों के भविष्य का फैसला टिका है। यही वजह है कि पहले दो चरणों की तरह इस चरण में अच्छे मतदान की सभी को उम्मीद है।

तीसरे और अंतिम चरण में कुल 337 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी शामिल हैं। यानी बीजेपी के लिए ये तीसरा चरण काफी अहम है। क्योंकि इसी चरण के मतदान से पहले हिमंत बिस्वा के बयानों को लेकर काफी विवाद खड़े हुए थे।

Two senior citizens cast their votes for the third and final phase of #AssamAssemblyPolls . Visuals from a polling booth in Kokrajhar. pic.twitter.com/2u01CZl0yY