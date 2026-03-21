एक्शन लीजेंड Chuck Norris के निधन से टूटे अक्षय कुमार, इमोशनल पोस्ट कर लिखा, ‘वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थे’

अक्षय कुमार के एक फैन ने उनका 90 के दशक का एक पुराना वीडियो हाल ही में रेडिट पर शेयर किया था, जो एक बार फिर से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अक्षय कुमार मार्शल आर्ट कोच के रूप में अपने करियर के शुरूआती दिनों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो बता रहे हैं, "मैं मुंबई मार्शल आर्ट सिखाने आया था और सिखाते-सिखाते अचानक मैं फैशन की दुनिया में आ गया। मैं फैशन शो और मॉडलिंग करने लगा और बहुत जल्द ही फिल्मों में आ गया। उसके बाद जो हुआ वह तो इतिहास है और सबके सामने है।'