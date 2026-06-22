‘गाली-गलौज करके हंसाना बहुत आसान है’, अली असगर ने जाकिर खान को बताया रोल मॉडल, समय रैना-प्रणीत मोरे को लेकर भी दिया बयान

Actor Ali Asgar Calls Zakir Khan Role Model: कॉमेडी की दुनिया में इन दिनों जिस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, उन्होंने कलाकारों की जिम्मेदारी और अभिव्यक्ति की सीमाओं पर नई बहस छेड़ दी है। इसी बीच अभिनेता और कॉमेडियन अली असगर ने ऐसा बयान दिया है, जिसने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो साफ-सुथरी और परिवार के साथ बैठकर देखी जाने वाली कॉमेडी के पक्षधर हैं। उन्होंने न सिर्फ युवा कॉमेडियंस को सोच-समझकर बोलने की सलाह दी, बल्कि जाकिर खान को नई पीढ़ी के लिए आदर्श भी बताया।