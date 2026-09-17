कच्चा बादाम से मिली पहचान, अब माता सीता के रोल पर ट्रोलिंग, अंजलि अरोड़ा बोलीं- ‘यह मेरी पूरी जिंदगी नहीं है’

अंजलि के मुताबिक, हर किसी को किसी कलाकार को पसंद या नापसंद करने का हक है। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को जो भी किरदार मिलता है, वे उसे पूरी मेहनत और अपना 100 प्रतिशत देकर निभाते हैं। इसके बाद फिल्म को दर्शक किस तरह देखते हैं, यह उनका फैसला है। अंजलि ने यह भी कहा कि उन्होंने माता सीता का किरदार निभाया है और ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों को यह देखना चाहिए कि क्या उन्हें पर्दे पर वही अंजलि नजर आ रही हैं, जिन्हें वे सोशल मीडिया पर देखते हैं। उनकी इच्छा है कि जब दर्शक फिल्म देखने जाएं तो उनकी निजी जिंदगी और सोशल मीडिया वाली पर्सनैलिटी को एक तरफ रखकर उनके किरदार को देखें।