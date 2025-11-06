Patrika LogoSwitch to English

Influencer Anunay Sood Dies: 32 साल के इन्फ्लुएंसर की मौत, टूटा परिवार, आखिरी पोस्ट भी आई सामने

Travel Influencer Death: फेमस इन्फ्लुएंसर की मौत से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। हर कोई हैरान हो रहा है। लोग उनकी फोटो शेयर कर कमेंट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इन्फ्लुएंसर को क्या हुआ था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 06, 2025

Anunay Sood Famous Travel Influencer dies

फेमस ट्रेवल इन्फ्लुएंसर की मौत

Influencer Anunay Sood Dies: एक बार भी दुखद खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ट्रैवल की दुनिया का जाना-माना सितारा, इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद ने महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। दुबई में रहने वाले अनुनय की मौत की खबर से सोशल मीडिया पर गम के बादल छा गए हैं। उनके फैंस और ट्रैवल कम्युनिटी को गहरा सदमा पहुंचा है। उनका परिवार इस खबर के बाद से टूट गया है। उन्होंने ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट जारी कर इन्फ्लुएंसर के निधन की जानकारी दी है और प्राइवेसी का ध्यान रखने की अपील की।

32 साल के इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद की मौत (Travel Influencer Anunay Sood Dies)

अनुनय सूद के परिवार ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया और लिखा कि वे इस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं और फैंस से निजी शोक का सम्मान करने और प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है। लेकिन परिवार ने मौत का कारण साफ नहीं किया है।

अनुनय सूद को लेकर बताया जा रहा है कि वह निधन से कुछ ही दिन पहले अमेरिका के लास वेगास में थे। उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट लास वेगास की सड़कों की थी, जिसमें वह स्पोर्ट्स कारों के बीच खड़े थे। अपनी आखिरी पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "यकीन नहीं होता कि मैंने यह वीकेंड अपने सपनों की मशीनों और लीजेंड्स के बीच बिताया।" यह पोस्ट अब उनके चाहने वालों के लिए उनकी यात्राओं का आखिरी निशान बन गई है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि अनुनय अब इस दुनिया में नहीं हैं।

14 लाख फॉलोअर्स और आखिरी पोस्ट (Anunay Sood Last Post)

अनुनय सूद की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। उनके इंस्टाग्राम पर 14 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे और यूट्यूब पर करीब चार लाख सब्सक्राइबर्स थे। वह अपनी रील्स और शानदार फोटोग्राफी के जरिए लाखों लोगों को दुनिया की खूबसूरती दिखाते थे। चाहे वह स्विट्जरलैंड के पहाड़ हों या आइसलैंड की शांत झीलें। लोग काफी खुश होते थे।

फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में है नाम (Anunay Sood forbes india 100 digital stars)

अनुनय सूद काफी ज्यादा पॉपुलर थे। वह लगातार तीन साल से 2022, 2023 और 2024 में फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में शामिल रहे थे। फोर्ब्स ने उन्हें "दुबई बेस्ड फोटोग्राफर जो दुनिया को अपने कैमरे से देखता है" कहकर सम्मानित किया था। अनुनय अपनी एक सफल मार्केटिंग फर्म भी चलाते थे।

अनुनय के लिए फैंस कर रहे कमेंट (Anunay Sood Fans Comment)

वहीं, अनुनय के निधन की खबर के बाद, उनके कमेंट सेक्शन में हजारों श्रद्धांजलि वाले मैसेज आ रहे हैं। कई फॉलोअर्स ने लिखा कि अनुनय ने उन्हें जिंदगी को 'खुलकर जीने' की प्रेरणा दी थी। उनका करियर जब नई ऊंचाइयों को छू रहा था, तब इस तरह दुनिया से चले जाना वाकई एक बड़ा नुकसान है।

