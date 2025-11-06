Influencer Anunay Sood Dies: 32 साल के इन्फ्लुएंसर की मौत, टूटा परिवार, आखिरी पोस्ट भी आई सामने

Influencer Anunay Sood Dies: एक बार भी दुखद खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ट्रैवल की दुनिया का जाना-माना सितारा, इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद ने महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। दुबई में रहने वाले अनुनय की मौत की खबर से सोशल मीडिया पर गम के बादल छा गए हैं। उनके फैंस और ट्रैवल कम्युनिटी को गहरा सदमा पहुंचा है। उनका परिवार इस खबर के बाद से टूट गया है। उन्होंने ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट जारी कर इन्फ्लुएंसर के निधन की जानकारी दी है और प्राइवेसी का ध्यान रखने की अपील की।