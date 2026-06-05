पहली रसोई में भाग्यश्री से हुई थी बड़ी ‘गलती’, ससुर भी हो गए थे नाराज, एक्ट्रेस ने खुद सुनाया किस्सा

भाग्यश्री ने बताया कि उस वक्त चाइनीज खाना बहुत खास और स्पेशल माना जाता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहली बार रसोई में कुछ ऐसा बनाया जाए जो सभी को पसंद आए और नया भी लगे। इसके बाद बड़े उत्साह के साथ उन्होंने चाइनीज डिश तैयार किए और परिवार के सामने परोसे, लेकिन जब उनके ससुर खाने की मेज पर बैठे, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, "बेटा, पापड़ कहां है?" ये सुनकर भाग्यश्री चौंक गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि चाइनीज खाने के साथ पापड़ का क्या रोल है। इस घटना को याद करते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा कि उस समय उन्हें लगा कि इतनी मेहनत के बाद भी लोगों को पारंपरिक खाने की ही उम्मीद रहती है।