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‘फेक बेबी बंप’ कहने वालों को दीपिका पादुकोण का करारा जवाब? पोस्ट को लाइक कर फिर वायरल हुआ पुराना विवाद, फैंस ने दी प्रतिक्रिया

Deepika Padukone Pregnancy: दीपिका पादुकोण की पहली प्रेग्नेंसी के दौरान ‘फेक बेबी बंप’ की अटकलों का विवाद फिर चर्चा में है।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 10, 2026

Deepika Padukone

‘फेक बेबी बंप’ वाला पुराना विवाद फिर आया सामने (सोर्स:X-@BollywoodH)

Deepika Padukone Pregnancy Controversy: दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी बेटी दुआ और पति रणवीर सिंह के साथ शेयर की गई फैमिली तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच उनकी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान सामने आया ‘फेक बेबी बंप’ विवाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है। एक्ट्रेस के एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक करने के बाद यूजर्स उनके पुराने विवाद को याद करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

हाल ही में दीपिका ने रणवीर और बेटी दुआ के साथ कुछ खास फैमिली तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपना बेबी बंप दिखाती नजर आईं। इसी के बाद एक इंस्टाग्राम यूजर ने उनकी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान लगाए गए उन कयासों पर बात की, जिनमें उनके बेबी बंप को लेकर सवाल उठाए गए थे।

यूजर ने महिलाओं के शरीर पर कमेंट करने वालों को घेरा

यूजर ने अपनी पोस्ट में लोगों से अपील की कि उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर और उनके बेबी बंप के आकार पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। पोस्ट में दीपिका की बेटी दुआ और रणवीर के लुक को लेकर भी बात की गई और पहली प्रेग्नेंसी के दौरान एक्ट्रेस पर किए गए शक की आलोचना की गई।

पोस्ट का संदेश यही था कि किसी महिला की प्रेग्नेंसी को उसके शरीर के आकार या बाहरी बदलावों के आधार पर जज नहीं किया जाना चाहिए। यूजर ने उन लोगों को भी जवाब दिया, जिन्होंने दीपिका की प्रेग्नेंसी को लेकर तरह-तरह के दावे किए थे।

दीपिका ने पोस्ट किया लाइक तो फिर छिड़ी चर्चा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका ने इस पोस्ट को लाइक किया। इसके बाद उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, एक्ट्रेस की ओर से इस मुद्दे पर कोई नया विस्तृत बयान सामने नहीं आया है।

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स अब भी दीपिका की पहली प्रेग्नेंसी को लेकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने उनके बेबी बंप को ‘फेक’ बताते हुए स्ट्रेच मार्क्स, चेहरे में बदलाव और वजन बढ़ने जैसे मुद्दों का जिक्र किया। वहीं, दूसरे यूजर्स ने ऐसे कमेंट्स पर सवाल उठाते हुए पूछा कि किसी महिला के शरीर को लेकर इस तरह की बातें करना आखिर किसी और का काम क्यों होना चाहिए। एक अन्य यूजर ने दावा किया कि दीपिका का बेबी बंप असली था और उन्होंने सिर्फ मेकअप की मदद से अपनी त्वचा के निशान कम किए थे। इन कमेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है।

2024 में भी हुई थी ऐसी ट्रोलिंग

दीपिका को मई 2024 में भी अपनी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान इसी तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। उस समय उनकी प्रेग्नेंसी और बेबी बंप को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए गए थे। अभिनेत्री आलिया भट्ट और श्रुति सेठ समेत कुछ सेलिब्रिटीज ने तब दीपिका के समर्थन में आवाज उठाई थी।

अब दीपिका के एक पोस्ट को लाइक करने के बाद यह पुराना विवाद फिर चर्चा में है। हालांकि, इस बार भी एक्ट्रेस की ओर से इस मामले पर कोई अलग से आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।

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Updated on:

10 Sept 2026 07:20 pm

Published on:

10 Sept 2026 07:20 pm

Hindi News / Entertainment / ‘फेक बेबी बंप’ कहने वालों को दीपिका पादुकोण का करारा जवाब? पोस्ट को लाइक कर फिर वायरल हुआ पुराना विवाद, फैंस ने दी प्रतिक्रिया

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