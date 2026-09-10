‘फेक बेबी बंप’ कहने वालों को दीपिका पादुकोण का करारा जवाब? पोस्ट को लाइक कर फिर वायरल हुआ पुराना विवाद, फैंस ने दी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स अब भी दीपिका की पहली प्रेग्नेंसी को लेकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने उनके बेबी बंप को ‘फेक’ बताते हुए स्ट्रेच मार्क्स, चेहरे में बदलाव और वजन बढ़ने जैसे मुद्दों का जिक्र किया। वहीं, दूसरे यूजर्स ने ऐसे कमेंट्स पर सवाल उठाते हुए पूछा कि किसी महिला के शरीर को लेकर इस तरह की बातें करना आखिर किसी और का काम क्यों होना चाहिए। एक अन्य यूजर ने दावा किया कि दीपिका का बेबी बंप असली था और उन्होंने सिर्फ मेकअप की मदद से अपनी त्वचा के निशान कम किए थे। इन कमेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है।