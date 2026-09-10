‘मेरे साथ एक बच्चे जैसा बर्ताव किया’, प्रेग्नेंसी के दौरान ‘Shaque’ शूट करने पर परिणीति चोपड़ा ने सुनाया पूरा किस्सा

परिणीति चोपड़ा ने सुनाया ‘Shaque’ शूटिंग का पूरा किस्सा (सोर्स: X-@bhushanpatki)
Parineeti Chopra Web Series: परिणीति चोपड़ा की अपकमिंग सीरीज ‘Shaque’ उनके लिए सिर्फ एक एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जिंदगी की बेहद खास याद बन चुकी है। मुंबई में गुरुवार को सीरीज के ट्रेलर लॉन्च के दौरान परिणीति ने बताया कि शूटिंग शुरू होने के बाद उन्हें पता चला था कि वह प्रेग्नेंट हैं। शिमला की मुश्किल लोकेशंस पर शूटिंग के बीच जब उन्होंने मेकर्स को इसकी जानकारी दी, तो टीम ने उनका पूरा ख्याल रखा।
परिणीति ने बताया कि जब उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला, तब तक वह सीरीज की शूटिंग शुरू कर चुकी थीं। शिमला में टीम मुश्किल परिस्थितियों में शूट कर रही थी और कई लोकेशन भी काफी दूर थीं। ऐसे में परिणीति को लगा कि मेकर्स को इस बारे में बताना जरूरी है।
एक्ट्रेस के मुताबिक, जब उन्होंने मेकर्स को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताना शुरू किया तो वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थीं। मेकर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें पहले से ही इस बारे में पता था और उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
परिणीति ने बताया कि टीम ने इस दौरान उनका बेहद ध्यान रखा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेकर्स ने “मेरे साथ एक बच्चे जैसा बर्ताव किया।” टीम ने उनकी सुविधा के मुताबिक कुछ एक्शन सीक्वेंस में बदलाव भी किए, ताकि वह आराम से काम कर सकें और सीरीज की क्रिएटिविटी से भी समझौता न हो। एक्ट्रेस ने मेकर्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी प्रेग्नेंसी प्रोडक्शन के लिए परेशानी बन रही है।
परिणीति ने आगे ये भी बताया कि कुछ शूटिंग लोकेशन काफी दूर थीं। ऐसे में टीम ने उनके लिए सेट पर ही रहने का इंतजाम किया, ताकि उन्हें बार-बार सफर न करना पड़े। उनके मुताबिक, मेकर्स ने इस बात का खास ध्यान रखा कि शूटिंग के दौरान उनकी प्रेग्नेंसी उनके लिए चिंता का कारण न बने।
एक्ट्रेस ने कहा कि उस दौरान उन्हें बुरा महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनका ख्याल रखा जा रहा है और उन्हें वह सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी उस वक्त उन्हें जरूरत थी। परिणीति ने मेकर्स के प्रति आभार जताते हुए खुद को इस मामले में खुशकिस्मत बताया।
शिमला शेड्यूल के दौरान परिणीति के परिवार ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने बताया कि उनके पति राघव, उनकी मां, सास और भाई उनके साथ समय बिताने के लिए शिमला आए थे। परिवार और मेकर्स के सपोर्ट ने इस पूरे अनुभव को उनके लिए और खास बना दिया।
प्रेग्नेंसी और सीरीज की शूटिंग के इस संयोग ने ‘शैक’ को परिणीति के लिए और भी खास बना दिया। एक्ट्रेस ने मजाक में कहा कि यह सिर्फ उनका डेब्यू नहीं, बल्कि उनके बेटे नीर का भी ‘डेब्यू’ है, क्योंकि वह शूटिंग के दौरान नीर के साथ प्रेग्नेंट थीं। परिणीति ने इस अनुभव को खूबसूरत बताते हुए कहा कि यही वजह है कि ‘शैक’ हमेशा उनके लिए सबसे खास शो रहेगा।
‘शैक: ट्रस्ट नो वन’ सीरीज फॉर्मेट में परिणीति चोपड़ा का डेब्यू है। सीरीज में उनके साथ ताहिर राज भसीन, जेनिफर विंगेट, सोनी राजदान, सुमित व्यास और हरलीन सेठी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। गुरुवार को मुंबई में इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया। सीरीज का प्रीमियर 24 सितंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर होगा।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग