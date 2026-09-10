10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘मेरे साथ एक बच्चे जैसा बर्ताव किया’, प्रेग्नेंसी के दौरान ‘Shaque’ शूट करने पर परिणीति चोपड़ा ने सुनाया पूरा किस्सा

Shaque Trust No One: परिणीति चोपड़ा ने ‘शैक: ट्रस्ट नो वन’ की शूटिंग के दौरान अपनी प्रेग्नेंसी का किस्सा सुनाया। जानिए कैसे मेकर्स ने शिमला में उनका ख्याल रखा और क्यों एक्ट्रेस इसे बेटे नीर का भी ‘डेब्यू’ मानती हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 10, 2026

Parineeti Chopra

परिणीति चोपड़ा ने सुनाया ‘Shaque’ शूटिंग का पूरा किस्सा (सोर्स: X-@bhushanpatki)

Parineeti Chopra Web Series: परिणीति चोपड़ा की अपकमिंग सीरीज ‘Shaque’ उनके लिए सिर्फ एक एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जिंदगी की बेहद खास याद बन चुकी है। मुंबई में गुरुवार को सीरीज के ट्रेलर लॉन्च के दौरान परिणीति ने बताया कि शूटिंग शुरू होने के बाद उन्हें पता चला था कि वह प्रेग्नेंट हैं। शिमला की मुश्किल लोकेशंस पर शूटिंग के बीच जब उन्होंने मेकर्स को इसकी जानकारी दी, तो टीम ने उनका पूरा ख्याल रखा।

परिणीति ने बताया कि जब उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला, तब तक वह सीरीज की शूटिंग शुरू कर चुकी थीं। शिमला में टीम मुश्किल परिस्थितियों में शूट कर रही थी और कई लोकेशन भी काफी दूर थीं। ऐसे में परिणीति को लगा कि मेकर्स को इस बारे में बताना जरूरी है।

बात पूरी होने से पहले ही मेकर्स को पता थी खबर

एक्ट्रेस के मुताबिक, जब उन्होंने मेकर्स को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताना शुरू किया तो वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थीं। मेकर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें पहले से ही इस बारे में पता था और उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

परिणीति ने बताया कि टीम ने इस दौरान उनका बेहद ध्यान रखा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेकर्स ने “मेरे साथ एक बच्चे जैसा बर्ताव किया।” टीम ने उनकी सुविधा के मुताबिक कुछ एक्शन सीक्वेंस में बदलाव भी किए, ताकि वह आराम से काम कर सकें और सीरीज की क्रिएटिविटी से भी समझौता न हो। एक्ट्रेस ने मेकर्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी प्रेग्नेंसी प्रोडक्शन के लिए परेशानी बन रही है।

दूर की लोकेशन पर नहीं करना पड़ा बार-बार सफर

परिणीति ने आगे ये भी बताया कि कुछ शूटिंग लोकेशन काफी दूर थीं। ऐसे में टीम ने उनके लिए सेट पर ही रहने का इंतजाम किया, ताकि उन्हें बार-बार सफर न करना पड़े। उनके मुताबिक, मेकर्स ने इस बात का खास ध्यान रखा कि शूटिंग के दौरान उनकी प्रेग्नेंसी उनके लिए चिंता का कारण न बने।

एक्ट्रेस ने कहा कि उस दौरान उन्हें बुरा महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनका ख्याल रखा जा रहा है और उन्हें वह सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी उस वक्त उन्हें जरूरत थी। परिणीति ने मेकर्स के प्रति आभार जताते हुए खुद को इस मामले में खुशकिस्मत बताया।

शिमला में परिवार भी रहा साथ

शिमला शेड्यूल के दौरान परिणीति के परिवार ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने बताया कि उनके पति राघव, उनकी मां, सास और भाई उनके साथ समय बिताने के लिए शिमला आए थे। परिवार और मेकर्स के सपोर्ट ने इस पूरे अनुभव को उनके लिए और खास बना दिया।

‘शैक’ के साथ नीर का भी ‘डेब्यू’

प्रेग्नेंसी और सीरीज की शूटिंग के इस संयोग ने ‘शैक’ को परिणीति के लिए और भी खास बना दिया। एक्ट्रेस ने मजाक में कहा कि यह सिर्फ उनका डेब्यू नहीं, बल्कि उनके बेटे नीर का भी ‘डेब्यू’ है, क्योंकि वह शूटिंग के दौरान नीर के साथ प्रेग्नेंट थीं। परिणीति ने इस अनुभव को खूबसूरत बताते हुए कहा कि यही वजह है कि ‘शैक’ हमेशा उनके लिए सबसे खास शो रहेगा।

‘शैक: ट्रस्ट नो वन’ सीरीज फॉर्मेट में परिणीति चोपड़ा का डेब्यू है। सीरीज में उनके साथ ताहिर राज भसीन, जेनिफर विंगेट, सोनी राजदान, सुमित व्यास और हरलीन सेठी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। गुरुवार को मुंबई में इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया। सीरीज का प्रीमियर 24 सितंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर होगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Sept 2026 06:34 pm

Published on:

10 Sept 2026 06:34 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मेरे साथ एक बच्चे जैसा बर्ताव किया’, प्रेग्नेंसी के दौरान ‘Shaque’ शूट करने पर परिणीति चोपड़ा ने सुनाया पूरा किस्सा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मिर्जापुर’ के बाद पुलिस के किरदार में मुन्ना भैया मचाएंगे धमाल, जानें स्कैम ड्रामा सीरीज ‘Waiting Hai’ कब होगी रिलीज?

Waiting Hai series
OTT

‘फेक बेबी बंप’ कहने वालों को दीपिका पादुकोण का करारा जवाब? पोस्ट को लाइक कर फिर वायरल हुआ पुराना विवाद, फैंस ने दी प्रतिक्रिया

Deepika Padukone
मनोरंजन

‘वो उसे निचोड़ लेगी’, आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के तलाक के बीच ओरी ने किया दावा

Orry on Akanksha Chamola Gaurav Khanna Divorce
मनोरंजन

रामानंद सागर की ‘रामायण’ के सालों बाद ‘श्रीमद्भागवतम’ के साथ लौटा सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, टीजर पोस्टर हुआ रिलीज

Shrimad Bhagavatam Part 1 Teaser Poster
बॉलीवुड

‘Hanuman Ansh’ का पहला सीन लिखने में लगे 45 दिन, ऐसे लिखी गई 180 करोड़ की कमाई कर चुकी फिल्म की कहानी

Hanuman Ansh
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.