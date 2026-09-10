‘मेरे साथ एक बच्चे जैसा बर्ताव किया’, प्रेग्नेंसी के दौरान ‘Shaque’ शूट करने पर परिणीति चोपड़ा ने सुनाया पूरा किस्सा

परिणीति ने बताया कि टीम ने इस दौरान उनका बेहद ध्यान रखा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेकर्स ने “मेरे साथ एक बच्चे जैसा बर्ताव किया।” टीम ने उनकी सुविधा के मुताबिक कुछ एक्शन सीक्वेंस में बदलाव भी किए, ताकि वह आराम से काम कर सकें और सीरीज की क्रिएटिविटी से भी समझौता न हो। एक्ट्रेस ने मेकर्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी प्रेग्नेंसी प्रोडक्शन के लिए परेशानी बन रही है।