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‘वो उसे निचोड़ लेगी’, आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के तलाक के बीच ओरी ने किया दावा

Orry on Akanksha Chamola: ओरी ने आकांक्षा चमोला पर आरोप लगाया कि तलाक के प्रोसेस के बीच वो पति गौरव खन्ना का अनादर कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनको यकीन है कि आकांक्षा एलिमनी मांग सकती हैं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 10, 2026

Orry on Akanksha Chamola Gaurav Khanna Divorce

ओरी का आकांक्षा चमोला पर बड़ा बयान। (फोटो सोर्स: akankshagkhanna, gauravkhannaofficial and orry/ via instagram)

Orry on Akanksha Chamola Gaurav Khanna Divorce: ओरी ने आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के तलाक की खबरों के बीच एक बार फिर आकांक्षा पर तंज कसा है। इस बार, उन्होंने इशारा किया कि एक्ट्रेस अपने अलग हो चुके पति से एलिमनी मांग सकती हैं और साथ ही उन पर नेशनल टेलीविजन पर गौरव का "अनादर" करने का आरोप भी लगाया। हाल ही में एक इंटरव्यू में ओरी ने कहा, "और मुझे लगता है कि उन्होंने उसके बिल भरे थे, है ना?"

आकांक्षा, गौरव से कुछ न कुछ जरूर वसूलेंगी

ओरी ने आगे कहा कि आकांक्षा तलाक के समझौते के तहत गौरव खन्ना से आर्थिक मदद मांग सकती हैं। इंडिया फोरम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, "उनकी शादी हुई थी, और अगर उनका तलाक होता है, तो मुझे यकीन है कि वह उस तलाक में उससे कुछ न कुछ जरूर लेंगी, है ना? मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कहेंगी कि 'मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे कुछ नहीं ले रही, तुम मेरे बिल मत भरो'।"

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 'खतरों के खिलाड़ी' के कंटेस्टेंट ने आगे कहा, "मुझे यकीन है कि वह उससे कुछ न कुछ जरूर वसूलेंगी।" इसके बाद ओरी ने आर्थिक निर्भरता पर तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी के बारे में आकांक्षा की राय इस बात से प्रभावित होती है कि उसके बिल कौन भरता है, तो उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह सार्वजनिक रूप से गौरव के बारे में कैसे बात करती हैं।

गौरव के लिए बोलीं अजीब और अपमानजनक बातें

उन्होंने कहा, "तो, अगर बिल भरने की वजह से आप किसी की बात की परवाह करते हैं, तो शायद उन्हें इस बात की थोड़ी परवाह करनी चाहिए कि वह सार्वजनिक रूप से उनके बारे में कैसे बात करती हैं।"

ओरी यहीं नहीं रुके और उन्होंने आकांक्षा की इस बात के लिए भी आलोचना की कि 'लॉक अप' के सेट पर गौरव के आने के बजाय वह अपने कुत्ते को ज्यादा पसंद करतीं। उन्होंने कहा कि भले ही वह अपने अलग हो चुके पति से नहीं मिलना चाहती थीं, फिर भी वह अपनी बात सम्मानजनक तरीके से कह सकती थीं। ओरी ने कहा, "उसने कहा कि वह सेट पर अपने 10 साल के पति के बजाय किसी कुत्ते से मिलना पसंद करेगी। भले ही आप उससे मिलना न चाहें, लेकिन ऐसी बात कहना अजीब और अपमानजनक है।"

आकांक्षा एक अच्छी इंसान नहीं हैं

ओरी ने आगे कहा कि उन्हें "नहीं लगता कि आकांक्षा एक अच्छी इंसान हैं"। एक वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि आकांक्षा ने गौरव की भावनाओं या इस बात का ध्यान नहीं रखा कि उनकी बातों का गौरव पर क्या असर पड़ सकता है।

गौरव और ओरी की बॉन्डिंग

ओरी ने गौरव के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की और बताया कि 'खतरों के खिलाड़ी' में साथ काम करने के दौरान वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और एक ही वैनिटी वैन भी शेयर करते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने गौरव को कभी भी आकांक्षा के बारे में बुरा बोलते हुए नहीं देखा और मीडिया से बात करते समय भी एक्टर ने यही रुख बनाए रखा।

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Updated on:

10 Sept 2026 07:14 pm

Published on:

10 Sept 2026 07:10 pm

Hindi News / Entertainment / ‘वो उसे निचोड़ लेगी’, आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के तलाक के बीच ओरी ने किया दावा

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