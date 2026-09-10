‘वो उसे निचोड़ लेगी’, आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के तलाक के बीच ओरी ने किया दावा

ओरी यहीं नहीं रुके और उन्होंने आकांक्षा की इस बात के लिए भी आलोचना की कि 'लॉक अप' के सेट पर गौरव के आने के बजाय वह अपने कुत्ते को ज्यादा पसंद करतीं। उन्होंने कहा कि भले ही वह अपने अलग हो चुके पति से नहीं मिलना चाहती थीं, फिर भी वह अपनी बात सम्मानजनक तरीके से कह सकती थीं। ओरी ने कहा, "उसने कहा कि वह सेट पर अपने 10 साल के पति के बजाय किसी कुत्ते से मिलना पसंद करेगी। भले ही आप उससे मिलना न चाहें, लेकिन ऐसी बात कहना अजीब और अपमानजनक है।"