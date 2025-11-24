Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Dharmendra News: धर्मेंद्र की जिंदगी का वो प्यार जो एकतरफा रह गया…

Dharmendra No More: बॉलीवुड के 'ही मैन' धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका मीना कुमारी के साथ एक किस्सा काफी सुर्खियों में रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

image

Vijay Kumar Jha

Nov 24, 2025

Dharmendra News

नहीं रहे धर्मेंद्र। (फोटो- X/@aapkadharam)

बॉलीवुड के ‘ही मैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र 24 नवंबर, 2025 को 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। साथ ही छोड़ गए अपनी फिल्मों की शानदार विरासत। और, जिंदगी के वे तमाम किस्से, जिनके साथ उनके करीबी लोग उन्हें याद करते रहेंगे।

ऐसा ही एक किस्सा मीना कुमारी के साथ से जुड़ा है। यह किस्सा अन्नू कपूर ने अपने लोकप्रिय रेडियो शो ‘सुहाना सफर’ में दुनिया को सुनाया। बात धर्मेंद्र की फिल्मी जिंदगी के शुरुआती दिनों की ही है। तब मीना फिल्मी दुनिया की नामचीन हस्ती हुआ करती थीं।

कोई निर्माता-निर्देशक नहीं उठाता था मीना कुमारी की बात

मीना कुमारी का यह रुतबा था कि उनकी बात उठाने का जोखिम कोई निर्माता-निर्देशक नहीं उठा सकता था। मीना कुमारी ने कई बार शर्त रख दी कि उनकी फिल्म में हीरो धर्मेंद्र ही होंगे। नतीजा हुआ कि 1964 से 1968 बीच कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। मैं भी लड़की हूं, काजल, फूल और पत्थर… आदि।

नजदीकियों के चर्चे भी खूब होने लगे

इस दौरान मीना कुमारी धर्मेंद्र के और करीब आईं। उनकी नजदीकियों के चर्चे भी खूब होने लगे। यहां तक कि दिल्ली में एक कार्यक्रम में तब के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मीना कुमारी से उनके और धर्मेंद्र के रिश्तों के बारे में पूछ लिया था।

फिल्म ‘फूल और पत्थर’ से धर्मेंद्र स्टार बन गए थे। इसके बाद मीना कुमारी से उनकी दूरी बढ़ती चली गई। धीरे-धीरे दूरी खटास में बदल गई। अंततः दोनों के संबंध टूट गए।

मीना के पास नहीं गए धमेंद्र तो टूट गया दिल

कुछ समय बाद एक बार फिर मीना कुमारी और धर्मेंद्र का आमना-सामना हुआ। मौका था के. आसिफ की एक पार्टी का। मीना कुमारी थोड़ा पहले पहुंच गई थीं।

कुछ समय बाद धर्मेंद्र पहुंचे। उन्होंने मीना कुमारी को देखा। मीना ने भी उनको देखा। लेकिन, दोनों देखते ही रहे। कुछ देर देखा, फिर धर्मेंद्र चले गए। वह मीना के पास नहीं गए।

यह देख मीना का दिल टूट गया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि दिल का दर्द चेहरे पर नहीं झलकने पाए। लेकिन, वह इसमें कामयाब नहीं रहीं और पार्टी छोड़ कर चली गईं।

ये भी पढ़ें

Dharmendra Death: बर्थडे से 14 दिन पहले धर्मेंद्र ने दुनिया को कहा ‘अलविदा’
बॉलीवुड
dharmendra Dies

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

धर्मेंद्र

Published on:

24 Nov 2025 03:34 pm

Hindi News / Entertainment / Dharmendra News: धर्मेंद्र की जिंदगी का वो प्यार जो एकतरफा रह गया…

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र

Dharmendra News: धर्मेँद्र ने किस वजह से ठुकराया था मीना कुमारी का प्यार?

Dharmendra and Meena Kumari Love story
बॉलीवुड

Dharmendra Last Rites: धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में उमड़ा बड़ी-बड़ी हस्तियों का सैलाब, देखें वीडियो

Dharmendra Last rites hema malini esha deol amitabh bachchan salman khan reached actor Funeral (1)
बॉलीवुड

24 नवंबर से धर्मेंद्र और सलीम खान का क्या है कनेक्शन? एक तारीख और दो किस्से

बॉलीवुड

‘बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना…’ धर्मेंद्र के वो डायलॉग्स जो बन गए हैं मिसाल

'बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना...' धर्मेंद्र के वो डायलॉग्स जो बन गए हैं मिसाल
बॉलीवुड

निधन से 2 घंटे पहले सुनाई दी थी धर्मेंद्र की ‘आखिरी’ आवाज, फिल्म रिलीज से पहले ही हुआ निधन

Dharmendra last rites and Last Film is ikkis and last voice fans got emotional
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.