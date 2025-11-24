Dharmendra News: धर्मेंद्र की जिंदगी का वो प्यार जो एकतरफा रह गया…

मीना कुमारी का यह रुतबा था कि उनकी बात उठाने का जोखिम कोई निर्माता-निर्देशक नहीं उठा सकता था। मीना कुमारी ने कई बार शर्त रख दी कि उनकी फिल्म में हीरो धर्मेंद्र ही होंगे। नतीजा हुआ कि 1964 से 1968 बीच कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। मैं भी लड़की हूं, काजल, फूल और पत्थर… आदि।