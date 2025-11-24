Dharmendra News: धर्मेंद्र की जिंदगी का वो प्यार जो एकतरफा रह गया…

नहीं रहे धर्मेंद्र। (फोटो- X/@aapkadharam)
बॉलीवुड के ‘ही मैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र 24 नवंबर, 2025 को 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। साथ ही छोड़ गए अपनी फिल्मों की शानदार विरासत। और, जिंदगी के वे तमाम किस्से, जिनके साथ उनके करीबी लोग उन्हें याद करते रहेंगे।
ऐसा ही एक किस्सा मीना कुमारी के साथ से जुड़ा है। यह किस्सा अन्नू कपूर ने अपने लोकप्रिय रेडियो शो ‘सुहाना सफर’ में दुनिया को सुनाया। बात धर्मेंद्र की फिल्मी जिंदगी के शुरुआती दिनों की ही है। तब मीना फिल्मी दुनिया की नामचीन हस्ती हुआ करती थीं।
मीना कुमारी का यह रुतबा था कि उनकी बात उठाने का जोखिम कोई निर्माता-निर्देशक नहीं उठा सकता था। मीना कुमारी ने कई बार शर्त रख दी कि उनकी फिल्म में हीरो धर्मेंद्र ही होंगे। नतीजा हुआ कि 1964 से 1968 बीच कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। मैं भी लड़की हूं, काजल, फूल और पत्थर… आदि।
इस दौरान मीना कुमारी धर्मेंद्र के और करीब आईं। उनकी नजदीकियों के चर्चे भी खूब होने लगे। यहां तक कि दिल्ली में एक कार्यक्रम में तब के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मीना कुमारी से उनके और धर्मेंद्र के रिश्तों के बारे में पूछ लिया था।
फिल्म ‘फूल और पत्थर’ से धर्मेंद्र स्टार बन गए थे। इसके बाद मीना कुमारी से उनकी दूरी बढ़ती चली गई। धीरे-धीरे दूरी खटास में बदल गई। अंततः दोनों के संबंध टूट गए।
कुछ समय बाद एक बार फिर मीना कुमारी और धर्मेंद्र का आमना-सामना हुआ। मौका था के. आसिफ की एक पार्टी का। मीना कुमारी थोड़ा पहले पहुंच गई थीं।
कुछ समय बाद धर्मेंद्र पहुंचे। उन्होंने मीना कुमारी को देखा। मीना ने भी उनको देखा। लेकिन, दोनों देखते ही रहे। कुछ देर देखा, फिर धर्मेंद्र चले गए। वह मीना के पास नहीं गए।
यह देख मीना का दिल टूट गया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि दिल का दर्द चेहरे पर नहीं झलकने पाए। लेकिन, वह इसमें कामयाब नहीं रहीं और पार्टी छोड़ कर चली गईं।
