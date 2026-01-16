‘धुरंधर’ ने की ‘द राजा साब’ की सिट्टी-पिट्टी गुम, ‘इक्कीस’ का भी निकला दम, जानें कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट ( सोर्स- इंस्टाग्राम )
Box Office Collection Report: साल 2026 की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ लंबे समय से रिलीज होकर भी एक फिल्म लगातार रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है, तो दूसरी ओर बड़े स्टार और भारी बजट वाली फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही। फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर', 'द राजा साब' और 'इक्कीस' को सिनेमाघरों में देखा जा रहा है। गुरुवार के कारोबार के आंकड़े इन तीनों फिल्मों की तस्वीर साफ तौर पर बयां करते हैं।
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म को अब 42 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसकी कमाई में अब भी मजबूती दिखाई दे रही है। बुधवार को फिल्म ने करीब 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं गुरुवार को भी फिल्म की कमाई 3 करोड़ रुपये के आसपास बनी रही। अब तक फिल्म का कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 816.60 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म इसकी कमाई को सीधी टक्कर नहीं दे पा रही है, जिसका सीधा फायदा 'धुरंधर' को मिल रहा है।
प्रभास स्टारर 'द राजा साब' से रिलीज से पहले जबरदस्त उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार सुस्त बनी हुई है। 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में आई इस फिल्म को दर्शकों का वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, जैसा अनुमान लगाया जा रहा था। बुधवार को फिल्म ने करीब 5.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वहीं गुरुवार को सातवें दिन फिल्म की कमाई मामूली बढ़त के साथ 5.65 करोड़ रुपये रही। अब तक फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 130.40 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। भारी बजट को देखते हुए ट्रेड का मानना है कि फिल्म को आने वाले वीकेंड्स में मजबूत उछाल की जरूरत है।
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' इमोशनल कहानी और सशक्त निर्देशन के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है। यह फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी और इसे रिलीज हुए 15 दिन पूरे हो चुके हैं। बुधवार को फिल्म ने करीब 52 लाख रुपये की कमाई की थी। वहीं गुरुवार को 15वें दिन इसका कलेक्शन गिरकर सिर्फ 43 लाख रुपये रह गया। अब तक फिल्म का कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 30.57 करोड़ रुपये ही हो पाया है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमित स्क्रीन और कमजोर वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म की कमाई पर असर पड़ा है।
