‘धुरंधर’ ने की ‘द राजा साब’ की सिट्टी-पिट्टी गुम, ‘इक्कीस’ का भी निकला दम, जानें कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म को अब 42 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसकी कमाई में अब भी मजबूती दिखाई दे रही है। बुधवार को फिल्म ने करीब 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं गुरुवार को भी फिल्म की कमाई 3 करोड़ रुपये के आसपास बनी रही। अब तक फिल्म का कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 816.60 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म इसकी कमाई को सीधी टक्कर नहीं दे पा रही है, जिसका सीधा फायदा 'धुरंधर' को मिल रहा है।