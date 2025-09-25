बचपन में ‘खइके पान बनारस वाला’ पर नाचने वाली, इस एक्ट्रेस ने भाई से खिंचवाईं फोटोज और पहुंच गई थीं बॉलीवुड

एक इंटरव्यू में दिव्या दत्ता ने बताया कि जब मैं कॉलेज में थी, तब मैं एग्जाम्स की तैयारी बाथरूम में करती थी। उस टाइम बड़े-बड़े बाथरूम हुआ करते थे, और मेरी गन्दी आदत थी कि मैं हमेशा लेट कर पढ़ती थी। और बेड पर लेटे-लेटे सो जाती थी। एक दिन मेरी मां ने कहा कि ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो पढ़ाई नहीं होगी। तब मैंने बोला कि तो बाथरूम में लगा दो न टेबल-चेयर।।। और मेरी मम्मी ने बाथरूम में ही लगा दी मेरी टेबल-चेयर। और फिर वहीं बैठ कर मैं पढ़ा करती थी।' इसके आगे एक्ट्रेस ने बताया, 'मैं बचपन से फिल्मी थी और फिल्मी मैग्जींस पढ़ती थी और वो मुझे बहुत आकर्षित भी करती थी। मैं अपने लंच ब्रेक में मायापुरी, फिल्मफेयर और स्टारडस्ट मैग्जींस पढ़ा करती थी और उसी में मुझे एक दिन टैलेंट हंट का एक फॉर्म मिला।'