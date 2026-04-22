‘शिव मुझे अपने साथ ले जाइए’, मौत के बाद दिव्यांका सिरोही के पोस्ट ने किया भावुक, हार्ट अटैक के चलते गवाई जान

Haryanvi Actress Divyanka Sirohi Death News: हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की उभरती अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही का अचानक निधन उनके चाहने वालों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। महज 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर मनोरंजन जगत तक शोक की लहर दौड़ गई। इसी बीच उनका एक पुराना इंस्टाग्राम पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस को और ज्यादा भावुक कर दिया है।