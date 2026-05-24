‘जिहादी’ कहने से छिड़ा बड़ा विवाद! ‘दृश्यम’ अभिनेत्री अंसिबा हसन ने किया दावा, अभिनेता टाइनी टॉम ने आरोप किए खारिज

Ansiba Hassan Jihadi Remark Row: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी में मोहनलाल की बेटी का किरदार निभाकर पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अंसिबा हसन ने अब एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स यानी AMMA को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। अंसिबा ने न सिर्फ संगठन के भीतर साजिश होने की बात कही, बल्कि अभिनेता टाइनी टॉम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।