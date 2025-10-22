Singer-actor Rishabh Tandon Passed Away: असरानी के बाद आई एक और दुखद खबर, सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से हुआ निधन

इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार, परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए ऋषभ दिल्ली आए हुए थे, अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक से हुई उनकी डेथ की पुष्टि उनके एक दोस्त ने की और बताया कि दिल का दौरा पड़ने से इस कलाकार का निधन हो गया। ऋषभ टंडन मुंबई के एक गायक, संगीतकार और एक्टर थे। वे अपने शांत और सरल स्वभाव के साथ-साथ संगीत के प्रति अपने गहरे जुनून के लिए जाने जाते थे।