Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Singer-actor Rishabh Tandon Passed Away: असरानी के बाद आई एक और दुखद खबर, सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से हुआ निधन

Singer-actor Rishabh Tandon Passed Away: सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन ने कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। ऋषभ टंडन के अचानक निधन ने म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके फैन्स को गहरे सदमे में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर फैन्स उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

2 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 22, 2025

Singer and actor Rishabh Tandon

सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन का कम उम्र में हुआ निधन। (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

Singer-actor Rishabh Tandon Passed Away: फकीर के नाम से म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाले पॉपुलर सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन का बीते मंगलवार यानि 21 अक्टूबर को हार्ट अटैक आने से हुआ निधन। ऋषभ टंडन की अकस्मात् मृत्यु ने म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके फैंस को सदमें में डाल दिया है। म्यूजिक इंडस्ट्री से आ रही इस दुखद खबर को विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है।

सोशल मीडिया पोस्ट

इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार, परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए ऋषभ दिल्ली आए हुए थे, अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक से हुई उनकी डेथ की पुष्टि उनके एक दोस्त ने की और बताया कि दिल का दौरा पड़ने से इस कलाकार का निधन हो गया। ऋषभ टंडन मुंबई के एक गायक, संगीतकार और एक्टर थे। वे अपने शांत और सरल स्वभाव के साथ-साथ संगीत के प्रति अपने गहरे जुनून के लिए जाने जाते थे।

सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं श्रद्धांजलि

ऋषभ टंडन की डेथ की खबर के बाद से उनके फैंस और सेलेब्स सोशल मीडिया पर उनकी फोटो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि उनके एक करीबी दोस्त ने उनकी मृत्यु के कारण की पुष्टि की है। सिंगर के अलावा ऋषभ टंडन ‘फकीर - लिविंग लिमिटलेस' और ‘रशना: द रे ऑफ लाइट' जैसी फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए भी फेमस थे।

ये भी पढ़ें

साक्षी तंवर के बाद अब बिल गेट्स करेंगे तुलसी वीरानी के घर में एंट्री, जानें क्या मोड़ लेने वाला है KSBKBT
बॉलीवुड
साक्षी तंवर के बाद अब बिल गेट्स करेंगे तुलसी वीरानी के घर में एंट्री, जाने क्या मोड़ लेने वाला है KSBKBT

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

22 Oct 2025 12:42 pm

Published on:

22 Oct 2025 12:24 pm

Hindi News / Entertainment / Singer-actor Rishabh Tandon Passed Away: असरानी के बाद आई एक और दुखद खबर, सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से हुआ निधन

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘यह ढाई किलो का हाथ जब उठता है न, तोह इंसान उठता नहीं…. उठ जाता,’ सालों से जारी है इस एक्टर की इन 6 लोगों से कट्टर दुश्मनी

'यह ढाई किलो का हाथ जब उठता है न, तोह इंसान उठता नहीं.... उठ जाता,' सालों से जारी है इस एक्टर के इन 6 लोगों से कट्टर दुश्मनी
बॉलीवुड

साक्षी तंवर के बाद अब बिल गेट्स करेंगे तुलसी वीरानी के घर में एंट्री, जानें क्या मोड़ लेने वाला है KSBKBT

साक्षी तंवर के बाद अब बिल गेट्स करेंगे तुलसी वीरानी के घर में एंट्री, जाने क्या मोड़ लेने वाला है KSBKBT
बॉलीवुड

ब्रेकअप के बाद Pavitra Punia ने गुपचुप रचाई सगाई, जल्द ही करेंगी ‘मिस्ट्री मैन’ से शादी

ब्रेकअप के बाद Pavitra Punia ने गुपचुप रचाई सगाई, जल्द ही करेंगी 'मिस्ट्री मैन' शादी
बॉलीवुड

Day 1 Box Office Collection: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ पर ‘थामा’ का धमाका, जानें कौन पड़ा किस पर भारी

'एक दीवाने की दीवानियत' पर 'थामा' का धमाका, जानें कौन पड़ा किस पर भारी
बॉलीवुड

‘सलमान खान ने भाई अरबाज के मुंह पर फेंके थे बर्तन, हुआ था जोरदार झगड़ा’ – बोले दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप

Abhinav Kashyap and Salman khan
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.