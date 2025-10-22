Singer-actor Rishabh Tandon Passed Away: असरानी के बाद आई एक और दुखद खबर, सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से हुआ निधन

सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन का कम उम्र में हुआ निधन। (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)
Singer-actor Rishabh Tandon Passed Away: फकीर के नाम से म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाले पॉपुलर सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन का बीते मंगलवार यानि 21 अक्टूबर को हार्ट अटैक आने से हुआ निधन। ऋषभ टंडन की अकस्मात् मृत्यु ने म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके फैंस को सदमें में डाल दिया है। म्यूजिक इंडस्ट्री से आ रही इस दुखद खबर को विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है।
इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार, परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए ऋषभ दिल्ली आए हुए थे, अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक से हुई उनकी डेथ की पुष्टि उनके एक दोस्त ने की और बताया कि दिल का दौरा पड़ने से इस कलाकार का निधन हो गया। ऋषभ टंडन मुंबई के एक गायक, संगीतकार और एक्टर थे। वे अपने शांत और सरल स्वभाव के साथ-साथ संगीत के प्रति अपने गहरे जुनून के लिए जाने जाते थे।
ऋषभ टंडन की डेथ की खबर के बाद से उनके फैंस और सेलेब्स सोशल मीडिया पर उनकी फोटो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि उनके एक करीबी दोस्त ने उनकी मृत्यु के कारण की पुष्टि की है। सिंगर के अलावा ऋषभ टंडन ‘फकीर - लिविंग लिमिटलेस' और ‘रशना: द रे ऑफ लाइट' जैसी फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए भी फेमस थे।
