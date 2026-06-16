गिप्पी ग्रेवाल ने किया बुरे दौर का खुलासा, बोले- ‘मेरी पत्नी सिक्योरिटी गार्ड का काम और मैं टॉयलेट साफ करता था’’

गिप्पी ग्रेवाल ने याद किया कि वह गाना कनाडा में भी बहुत मशहूर हुआ था और हर जगह बज रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह उनका गाना है। गिप्पी ने कहा कि गाने की सफलता के बावजूद, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया क्योंकि एक सिंगर के तौर पर उनके करियर से उन्हें कोई कमाई नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा, "मैं उस समय सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। भले ही मेरा गाना हिट हो गया था, लेकिन मुझे गुज़ारे और परिवार के लिए पैसे कमाने थे। मुझे पता था कि जब तक मैं एक परफॉर्मर या सिंगर के तौर पर अच्छी कमाई नहीं करने लगता, तब तक मुझे बिल भरने के लिए काम करना होगा।"