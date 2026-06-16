Sanchita Ugale: संचिता उगले के सुसाइड पर सासंद रवि किशन का बयान, बोले- हर इंसान जिंदगी में दुख झेलता है

Ravi Kishan On Sanchita Ugale Death Case: टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की असामयिक मौत ने मनोरंजन जगत को गहरे शोक में डाल दिया है। महज 22 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली संचिता उगले का नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उनकी मौत के बाद जहां एक ओर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार और राजनीतिक हस्तियां भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं।