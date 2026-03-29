माहिका शर्मा ने बॉयफ्रेंड हार्दिक पांड्या के लिए किया ये काम, सोशल मीडिया पर तारीफ करने लगे फैंस

Mahieka Sharma Seeks Blessings At Siddhivinayak Temple: आईपीएल 2026 की शुरुआत के साथ ही क्रिकेट और बॉलीवुड से जुड़े कई दिलचस्प पल लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। जहां एक ओर मैदान पर टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, वहीं खिलाड़ियों की निजी जिंदगी से जुड़े अपडेट भी फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। इसी बीच मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की कथित गर्लफ्रेंड मॉडल माहिका शर्मा का मंदिर दर्शन चर्चा का विषय बन गया है।