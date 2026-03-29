माहिका शर्मा ने बॉयफ्रेंड हार्दिक पांड्या के लिए किया ये काम, सोशल मीडिया पर तारीफ करने लगे फैंस

Mahieka Sharma Seeks Blessings At Siddhivinayak Temple (सोर्स- एक्स)
Mahieka Sharma Seeks Blessings At Siddhivinayak Temple: आईपीएल 2026 की शुरुआत के साथ ही क्रिकेट और बॉलीवुड से जुड़े कई दिलचस्प पल लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। जहां एक ओर मैदान पर टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, वहीं खिलाड़ियों की निजी जिंदगी से जुड़े अपडेट भी फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। इसी बीच मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की कथित गर्लफ्रेंड मॉडल माहिका शर्मा का मंदिर दर्शन चर्चा का विषय बन गया है।
आईपीएल में मुंबई इंडियंस के पहले मुकाबले से ठीक पहले माहिका शर्मा मुंबई के फेमस सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। खास बात ये रही कि इस दौरान उन्होंने मुंबई इंडियंस के रंगों से मेल खाता नीले रंग का सूट पहना हुआ था, जिससे साफ संकेत मिल रहा था कि वो टीम के लिए शुभकामनाएं देने पहुंची थीं।
मंदिर परिसर से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में माहिका शर्मा नंगे पांव दर्शन करती नजर आईं। उनके इस अंदाज को देखकर सोशल मीडिया पर फैंस तरह-तरह के कयास लगाने लगे। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने टीम और हार्दिक पांड्या की जीत के लिए मनौती मांगी है।
दरअसल, पिछले साल से हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। दोनों को कई बार साथ देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप की खबरें तेज हो गई थीं। बाद में हार्दिक पांड्या ने छुट्टियों की कुछ तस्वीरें साझा कर इन अटकलों को और हवा दे दी। हालांकि सगाई की खबरों को माहिका शर्मा पहले ही खारिज कर चुकी हैं।
इससे पहले भी दोनों कई सार्वजनिक मौकों पर साथ नजर आए हैं। खासतौर पर भारत की टी20 विश्व कप जीत के जश्न के दौरान दोनों की नजदीकियां चर्चा में रही थीं। मैदान के बाहर उनकी केमिस्ट्री अक्सर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचती है।
आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों ही टीमें मजबूत मानी जा रही हैं और मुकाबले को लेकर फैंस के बीच खासा उत्साह है। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस प्लेऑफ तक पहुंची थी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैदान में उतर रही है।
इस मुकाबले को लेकर एक और दिलचस्प चर्चा ये भी है कि क्या टीम के सह-मालिक शाहरुख खान स्टेडियम में अपनी टीम का समर्थन करने पहुंचेंगे या नहीं। गौरतलब है कि साल 2012 में स्टेडियम में हुए विवाद के बाद उन पर कुछ समय के लिए प्रवेश प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे बाद में हटा लिया गया था। अब फैंस को उम्मीद है कि वो फिर से स्टैंड्स में नजर आ सकते हैं।
बताया जा रहा है कि आर्यन खान, सुहाना खान और जान्हवी मेहता अक्सर केकेआर के मैचों में टीम का उत्साह बढ़ाते नजर आते हैं। ऐसे में इस बार भी फैंस को स्टार पावर से भरपूर मुकाबले की उम्मीद है।
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