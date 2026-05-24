ईरान-इजराइल में से कौन जीता? अमेरिका के साथ शांति समझौते को लेकर कमाल आर खान ने डोनाल्ड ट्रंप का उड़ाया मजाक

कमाल आर खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्रंप के पुराने बयानों की याद दिलाई। उन्होंने लिखा कि ईरान युद्ध से पहले ट्रंप के पांच बड़े लक्ष्य थे- ईरान में सत्ता परिवर्तन, बिना शर्त सरेंडर, यूरेनियम सौंपना, तेल पर अमेरिका का नियंत्रण और कठपुतली सरकार बनाना। लेकिन अब जो डील सामने आई है उसमें ट्रंप खुद ईरान की शर्तों को मानते दिखाई दे रहे हैं। केआरके ने तंज कसते हुए सवाल किया कि आखिर इस युद्ध में जीत किसकी हुई, इसका जवाब पूरी दुनिया जानती है।