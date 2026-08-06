लाइव स्ट्रीम के दौरान मैक्सिकन इन्फ्लुएंसर सीजर गैस्टेलम पर हुए हमले का वीडियो, मचा हड़कंप

Cesar Gastelum Murder News: मैक्सिको में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोकप्रिय टिकटॉक क्रिएटर सीजर गैस्टेलम की लाइवस्ट्रीम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना उत्तर-पश्चिमी मैक्सिको के सिनालोआ राज्य की राजधानी कुलियाकान में हुई, जहां कथित तौर पर दो हमलावर मोटरसाइकिल पर पहुंचे और भीड़भाड़ वाले इलाके में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।