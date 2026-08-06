‘उन्हें CM विजय कहना चाहिए’, विजय की तारीफ के बीच आर माधवन ने बताई राजनीति में आने को लेकर अपनी सोच

R Madhavan: अपनी नई फिल्म 'GDN' के प्रमोशन के दौरान अभिनेता आर. माधवन ने तमिलनाडु की राजनीति और एक्टर से नेता बने थलापति विजय पर खुलकर बात की। उन्होंने विजय की तारीफ करते हुए कहा कि अब उन्हें " CM विजय" कहना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि उनका खुद राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है।