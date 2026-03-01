मोनालिसा और फरमान खान को मिली जान से मारने की धमकी, सीएम मोहन से लगाई गुहार, बोलीं- पिता को बरगलाया जा रहा

हालात तब और बिगड़ गए जब मोनालिसा ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं और उनकी सुरक्षा खतरे में है। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक लिखित अपील भी साझा की है, जिसे उन्होंने प्रशासन और मीडिया तक पहुंचाया है।