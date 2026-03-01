मोनालिसा और फरमान खान को मिली जान से मारने की धमकी, सीएम मोहन से लगाई गुहार, बोलीं- पिता को बरगलाया जा रहा

Monalisa Bhosle Love Jihad Controversy (सोर्स- एक्स)
Monalisa Bhosle Love Jihad Controversy: पिछले साल ‘महाकुंभ मेला गर्ल’ के नाम से चर्चा में आईं मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा विवाद है। उनकी शादी को लेकर उठे ‘लव जिहाद’ के आरोपों ने मामला इतना गंभीर बना दिया है कि अब उन्होंने खुद सामने आकर सुरक्षा की मांग की है।
मोनालिसा ने अभिनेता फरमान खान से शादी की है, जो अलग धर्म से संबंध रखते हैं। इसी वजह से ये विवाह सोशल मीडिया और कुछ संगठनों के निशाने पर आ गया। कई लोग इस रिश्ते को लेकर सवाल उठा रहे हैं और इसे विवादित करार दे रहे हैं।
हालात तब और बिगड़ गए जब मोनालिसा ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं और उनकी सुरक्षा खतरे में है। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक लिखित अपील भी साझा की है, जिसे उन्होंने प्रशासन और मीडिया तक पहुंचाया है।
वीडियो में मोनालिसा बेहद भावुक नजर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें मदद की जरूरत है और संबंधित अधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और कमिश्नर को भी पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की है।
ये मामला सिर्फ एक इंटरफेथ शादी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। जहां एक ओर कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ इसे सांप्रदायिक नजरिए से देख रहे हैं।
मोनालिसा और फरमान की ये कहानी इस बात को भी उजागर करती है कि आज भी समाज में अलग धर्मों के बीच शादी को लेकर कई तरह की चुनौतियां मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं- कुछ लोग उनके साहस की सराहना कर रहे हैं तो कुछ आलोचना कर रहे हैं।
इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों का है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने पर खतरे का सामना करना पड़े, तो यह समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
फिलहाल सभी की नजर प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिकी है कि क्या मोनालिसा और उनके पति को सुरक्षा दी जाएगी या नहीं। इस मामले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि निजी फैसलों में समाज और राजनीति की दखल कितनी होनी चाहिए।
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