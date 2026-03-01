20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

मोनालिसा और फरमान खान को मिली जान से मारने की धमकी, सीएम मोहन से लगाई गुहार, बोलीं- पिता को बरगलाया जा रहा

Monalisa Bhosle Love Jihad Controversy: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उन्होंने खुद इस मामले में एक वीडियो जारी किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 20, 2026

Monalisa Bhosle Love Jihad Controversy

Monalisa Bhosle Love Jihad Controversy (सोर्स- एक्स)

Monalisa Bhosle Love Jihad Controversy: पिछले साल ‘महाकुंभ मेला गर्ल’ के नाम से चर्चा में आईं मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा विवाद है। उनकी शादी को लेकर उठे ‘लव जिहाद’ के आरोपों ने मामला इतना गंभीर बना दिया है कि अब उन्होंने खुद सामने आकर सुरक्षा की मांग की है।

लोगों के निशाने पर आईं मोनालिसा (Monalisa Bhosle Love Jihad Controversy)

मोनालिसा ने अभिनेता फरमान खान से शादी की है, जो अलग धर्म से संबंध रखते हैं। इसी वजह से ये विवाह सोशल मीडिया और कुछ संगठनों के निशाने पर आ गया। कई लोग इस रिश्ते को लेकर सवाल उठा रहे हैं और इसे विवादित करार दे रहे हैं।

मोनालिसा ने वीडियो किया जारी

हालात तब और बिगड़ गए जब मोनालिसा ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं और उनकी सुरक्षा खतरे में है। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक लिखित अपील भी साझा की है, जिसे उन्होंने प्रशासन और मीडिया तक पहुंचाया है।

वीडियो में मोनालिसा बेहद भावुक नजर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें मदद की जरूरत है और संबंधित अधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और कमिश्नर को भी पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की है।

मोनालिसा की शादी पर बहस जारी (Monalisa Bhosle Love Jihad Controversy)

ये मामला सिर्फ एक इंटरफेथ शादी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। जहां एक ओर कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ इसे सांप्रदायिक नजरिए से देख रहे हैं।

मोनालिसा और फरमान की ये कहानी इस बात को भी उजागर करती है कि आज भी समाज में अलग धर्मों के बीच शादी को लेकर कई तरह की चुनौतियां मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं- कुछ लोग उनके साहस की सराहना कर रहे हैं तो कुछ आलोचना कर रहे हैं।

मोनालिसा और पति फरमान को मिलेगी सुरक्षा?

इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों का है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने पर खतरे का सामना करना पड़े, तो यह समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

फिलहाल सभी की नजर प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिकी है कि क्या मोनालिसा और उनके पति को सुरक्षा दी जाएगी या नहीं। इस मामले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि निजी फैसलों में समाज और राजनीति की दखल कितनी होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

लिंग बदलते ही दर्द में तड़प रहीं अनाया बांगर, अस्पताल के बेड से लड़खड़ाते हुए वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- जरूरी था क्या…
मनोरंजन
Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Mar 2026 08:29 pm

Published on:

20 Mar 2026 08:06 pm

Hindi News / Entertainment / मोनालिसा और फरमान खान को मिली जान से मारने की धमकी, सीएम मोहन से लगाई गुहार, बोलीं- पिता को बरगलाया जा रहा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ के तूफान में तिनका बने विवाद, बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, दूसरे दिन 300 करोड़ी बनी फिल्म

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 2
बॉलीवुड

लिंग बदलते ही दर्द में तड़प रहीं अनाया बांगर, अस्पताल के बेड से लड़खड़ाते हुए वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- जरूरी था क्या…

Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty
मनोरंजन

मां के निधन से टूटे मनीष मल्होत्रा, बोले- आपकी याद आएगी…मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार, सितारों ने जताया दुख

Manish Malhotra Mother Demise
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2 ’ में इस गाने पर हुई ‘शेर-ए-बलोच’ की एंट्री, ‘FA9LA’ गाने को मिला अरेबियन ट्विस्ट

Didi song Dhurandhar 2
मनोरंजन

‘धुरंधर 2’ में अतीक अहमद के किरदार पर मचा सियासी बवाल, विपक्षी नेताओं ने बताया- BJP का प्रोपेगेंडा

Atiq Ahmed In Dhurandhar 2 Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.