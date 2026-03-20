मोनालिसा की ‘लव जिहादी’ शादी विवाद में कूदे बीजेपी नेता, पासपोर्ट रद्द कराने की मांग

Monalisa Love Jihad Marriage Controversy: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से जुड़ा मोनालिसा शादी मामला अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।