मोनालिसा नाबालिग, हिंदू है फरमान खान? अब विवादित शादी का वीडियो आया सामने, लड्डू खिलाते आए नजर

इस पूरे मामले में एक और नया दावा सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। फरमान खान के पड़ोसी और करीबी राहुल तोमर का कहना है कि फरमान असल में मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू 'जाट' परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राहुल के मुताबिक, "वह हमारे भाई हैं और एक ही पूर्वज की संतान हैं। वह मस्जिद से ज्यादा मंदिर जाता था।" हालांकि, इस दावे की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही चर्चा ये भी है कि अगर फरमान मुस्लिम है तो उसने मोनालिसा से मंदिर में ही शादी क्यों की और अगर मंदिर में शादी की तो फिर दोबारा अपने धर्म के अनुसार निकाह क्यों नहीं किया? ये कई सारे सवाल है जो फरमान को लेकर बढ़ रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि मोनालिसा के बाद फरमान की भी सच्चाई उजागर हो गई है।