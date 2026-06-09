9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में ‘Siir Siir’ में दिखा कई संस्कृतियों का रंग! नोरा फतेही ने बताया गाने के पीछे का खास विजन

2026 FIFA World Cup Nora Fatehi: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के 'सर सर' गाने में कई संस्कृतियों का रंग बखूबी दिखा है। साथ ही, नोरा फतेही ने इस गाने के पीछे के खास विजन को भी शेयर किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jun 09, 2026

Nora Fatehi

Nora Fatehi (this photo from X:@Imran_185)

2026 FIFA World Cup Nora Fatehi: बॉलीवुड की डांस क्वीन नोरा फतेही ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका टैलेंट किसी एक देश और इंडस्ट्री की सीमाओं में नहीं बंधा। इस बार उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो अब तक शायद ही किसी भारतीय एंटरटेनर को मिला हो। नोरा को FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल म्यूजिक एल्बम में शामिल किया गया और इसके लिए उनका नया गाना 'Siir Siir' रिलीज हो चुका है।

'Siir Siir' में है कई संस्कृतियों का रंग

'Siir Siir' एक इंटरनेशनल म्यूजिक कोलेबोरेशन है। इसे म्यूजिक प्रोड्यूसर संजय और फ्रेंच आर्टिस्ट वेगेड्रीम ने मिलकर तैयार किया है। बता दें, गाने में नोरा की मौजूदगी ने इसे एक अनूठा एशियन-वेस्टर्न फ्लेवर दिया है। साथ ही, संजय और फ्रेंच आर्टिस्ट वेगेड्रीम की अलग-अलग बैकग्राउंड और म्यूजिक स्टाइल के मेल से ये ट्रैक काफी फ्रेश और एनर्जेटिक बन पड़ा है। नोरा ने खुद इंस्टाग्राम पर इस गाने को शेयर कर अपने फैंस के साथ ये खुशी बांटी।

नोरा फतेही ने बताया क्यों है ये गाना उनके लिए खास

दरअसल, नोरा फतेही कनाडा में पली-बढ़ी हैं और उनका फिल्मी करियर भारत में परवान चढ़ा। इसीलिए 'Siir Siir' उनके लिए सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि उनकी पूरी जर्नी है। इस पर उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए वे अपनी मोरक्कन विरासत, कनाडाई परवरिश और इंडियन करियर तीनों को एक साथ दुनिया के सामने रखना चाहती थीं। इसीलिए ये गाना उनके लिए बेहद खास है। इस गाने में सिर्फ नोरा की ही मौजूदगी नहीं है, बल्कि म्यूजिक वीडियो की पूरी क्रिएटिव टीम में भी इंडियन प्रतिभाओं का बड़ा रोल रहा है। कोरियोग्राफर से लेकर डांसर्स और स्टाइलिस्ट तक बड़ी संख्या में इंडियन प्रोफेशनल्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय क्रिएटिव इंडस्ट्री अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी छाप छोड़ रही है।

अब तक का सबसे विशाल म्यूजिक और कल्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा

FIFA वर्ल्ड कप 2026 का ये ऑफिशियल एल्बम अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 18 ट्रैक वाले इस एल्बम को इस टूर्नामेंट के लिए तैयार किया गया अब तक का सबसे विशाल म्यूजिक और कल्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसमें दुनिया के कोने-कोने से स्टार्स को शामिल किया गया है, जो टूर्नामेंट की ग्लोबल स्पिरिट को आवाज देते हैं। ये टूर्नामेंट कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। दरअसल, 10 जून को FIFA काउंटडाउन कॉन्सर्ट के साथ जश्न की शुरुआत होगी और अगले दिन टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाएगा। इस इवेंट में म्यूजिक को एक अहम हिस्सा बनाया गया है जो फुटबॉल और कल्चर को एक मंच पर लेकर आता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

09 Jun 2026 12:11 pm

Published on:

09 Jun 2026 12:10 pm

Hindi News / Entertainment / FIFA वर्ल्ड कप 2026 में ‘Siir Siir’ में दिखा कई संस्कृतियों का रंग! नोरा फतेही ने बताया गाने के पीछे का खास विजन

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दुनिया छोड़ने के बाद मिला बड़ा सम्मान! सतीश शाह को पद्म श्री, रूपाली गांगुली का इमोशनल रिएक्शन वायरल

Rupali Ganguly and Satish Shah
मनोरंजन

वैभव सूर्यवंशी पर कंगना रनौत की एक बात लोगों को नहीं आई रास, यूजर्स बोले- वो आदमी नहीं बच्चा है

Kangana Ranaut On Vaibhav Suryavanshi
बॉलीवुड

16 साल में सिर्फ 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म, फिर भी करोड़ों कमाती हैं सोनम कपूर, नेट वर्थ जान होंगे हैरान

Sonam Kapoor Birthday Special
बॉलीवुड

‘रावण का साम्राज्य टिक ना सका’, खान सर ने जब ठुकराया 107 करोड़ का ऑफर, गिरफ्तारी पर रोक के बाद पुराना बयान वायरल

Khan Sir Firing Case Updates
मनोरंजन

तलाक के बाद पति भरत तख्तानी के साथ रिश्ते पर बोलीं ईशा देओल, धर्मेंद्र की लाडली बोलीं- अपने बच्चों के लिए हम साथ हैं

Esha Deol On Bharat Takhtani
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.