FIFA वर्ल्ड कप 2026 में ‘Siir Siir’ में दिखा कई संस्कृतियों का रंग! नोरा फतेही ने बताया गाने के पीछे का खास विजन

दरअसल, नोरा फतेही कनाडा में पली-बढ़ी हैं और उनका फिल्मी करियर भारत में परवान चढ़ा। इसीलिए 'Siir Siir' उनके लिए सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि उनकी पूरी जर्नी है। इस पर उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए वे अपनी मोरक्कन विरासत, कनाडाई परवरिश और इंडियन करियर तीनों को एक साथ दुनिया के सामने रखना चाहती थीं। इसीलिए ये गाना उनके लिए बेहद खास है। इस गाने में सिर्फ नोरा की ही मौजूदगी नहीं है, बल्कि म्यूजिक वीडियो की पूरी क्रिएटिव टीम में भी इंडियन प्रतिभाओं का बड़ा रोल रहा है। कोरियोग्राफर से लेकर डांसर्स और स्टाइलिस्ट तक बड़ी संख्या में इंडियन प्रोफेशनल्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय क्रिएटिव इंडस्ट्री अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी छाप छोड़ रही है।