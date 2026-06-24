‘ओए होए क्या सीन है’ एक गाने ने चुरा ली समय रैना के शो की पूरी लाइमलाइट, बना इंटरनेट का नया एंथम

इस पर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इस गाने की सबसे खास बात इसकी सहजता है। ये किसी फिल्मी और बनावटी ट्रेंड की तरह नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दोस्त चाय की दुकान पर खड़े होकर मजाक-मजाक में गा रहा हो। यही वजह है कि लोग इसे अलग-अलग परिस्थितियों में यूज कर रहे हैं। बता दें, आज के दौर में कोई भी गाना सिर्फ सुनकर नहीं, बल्कि यूज करके वायरल होता है। "ओए होए क्या सीन है" भी एक गाने से आगे बढ़कर एक मीम, एक रिएक्शन और एक इंटरनेट मूड बन चुका है।