30 सालों से दिल जीत रहे Pixar की जादुई दुनिया: दोस्ती, सपनों और भावनाओं की कहानियां जो दिल में बस गईं

जब 1995 में पहली बार टॉय स्टोरी रिलीज हुई थी, तब उसने दुनिया की पहली पूर्णतः कंप्यूटर-एनीमेटेड फीचर फिल्म बनकर एनीमेशन की दुनिया में क्रांति ला दी थी। लेकिन तकनीक से कहीं बढ़कर, दर्शकों के दिलों में वुडी और बज़ लाइटइयर जैसे खिलौनों की भावनात्मक कहानी और उनकी प्रतिद्वंद्विता से दोस्ती तक की यात्रा बस गई। अब यही प्रिय किरदार टॉय स्टोरी 5 के साथ फिर लौट रहे हैं। यह फिल्म उस सवाल को तलाशती है कि तेजी से तकनीक-प्रधान होती दुनिया में हमारे सबसे प्रिय खिलौनों की क्या जगह रह जाती है। पुरानी यादों और पिक्सर की खास भावनात्मक गर्माहट से भरपूर यह फिल्म उस विरासत को आगे बढ़ाती है, जो हर पीढ़ी और बदलते समय के साथ जुड़ने वाली कहानियां सुनाती है।