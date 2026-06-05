5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

30 सालों से दिल जीत रहे Pixar की जादुई दुनिया: दोस्ती, सपनों और भावनाओं की कहानियां जो दिल में बस गईं

Pixar Animated Movies: टॉय स्टोरी 5 की रिलीज से पहले जानिए पिक्सर की उन शानदार फिल्मों के बारे में, जिन्होंने पिछले 3 दशकों में दोस्ती, सपनों, परिवार और भावनाओं की अनोखी कहानियों से दुनियाभर के दर्शकों का दिल जीता।

4 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jun 05, 2026

Pixar Animated Movies

पिक्सर की बेहतरीन फिल्में।

Pixar Movies: तीन दशकों से भी अधिक समय से Pixar ऐसी कहानियों से फैंस का मनोरंजन कर रहा है, जिन्हें सुनाने का तरीका किसी ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। बात करने वाली कारों से लेकर जीवंत खिलौनों तक, पिक्सर ने जिंदगी की साधारण कहानियों को सबसे अनोखे अंदाज में पर्दे पर उतारा है। शानदार एनीमेशन और वुडी (टॉय स्टोरी 5) तथा ऑफिसर जूडी हॉप्स (जूटोपिया) जैसे प्यारे और दिल से जुड़े किरदारों के लिए मशहूर पिक्सर ने सिर्फ फिल्में ही नहीं बनाईं, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित भी किया है।

अपनी कहानियों के जरिए पिक्सर ने दोस्ती, भावनाओं, पारिवारिक रिश्तों, बड़े होने की प्रक्रिया और दुनिया में अपनी जगह खोजने जैसे विषयों को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। इन फिल्मों ने हमें ज़िंदगी की खूबसूरती को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया। बच्चों से लेकर बड़ों तक, पिक्सर की हर फिल्म एक ऐसे गर्मजोशी भरे एहसास की तरह लगती है, जो जीवन के सबसे अनमोल पलों को समेटे हुए हो।

19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही बहुप्रतीक्षित 'टॉय स्टोरी 5' के साथ हमारे पसंदीदा किरदार एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। आइए नज़र डालते हैं पिक्सर की उन फिल्मों पर जिन्होंने कहानी कहने के अंदाज़ को हमेशा के लिए बदल दिया।

टॉय स्टोरी 5

जब 1995 में पहली बार टॉय स्टोरी रिलीज हुई थी, तब उसने दुनिया की पहली पूर्णतः कंप्यूटर-एनीमेटेड फीचर फिल्म बनकर एनीमेशन की दुनिया में क्रांति ला दी थी। लेकिन तकनीक से कहीं बढ़कर, दर्शकों के दिलों में वुडी और बज़ लाइटइयर जैसे खिलौनों की भावनात्मक कहानी और उनकी प्रतिद्वंद्विता से दोस्ती तक की यात्रा बस गई। अब यही प्रिय किरदार टॉय स्टोरी 5 के साथ फिर लौट रहे हैं। यह फिल्म उस सवाल को तलाशती है कि तेजी से तकनीक-प्रधान होती दुनिया में हमारे सबसे प्रिय खिलौनों की क्या जगह रह जाती है। पुरानी यादों और पिक्सर की खास भावनात्मक गर्माहट से भरपूर यह फिल्म उस विरासत को आगे बढ़ाती है, जो हर पीढ़ी और बदलते समय के साथ जुड़ने वाली कहानियां सुनाती है।

इनसाइड आउट

इनसाइड आउट ने इंसानी जीवन की सबसे जटिल और गहरी चीज, भावनाओं को एक खूबसूरत रोमांचक यात्रा में बदल दिया, जहां खुशी, उदासी, गुस्सा, डर और घृणा कहानी के नायक बन गए। इन किरदारों के जरिए फिल्म ने दर्शकों को हर भावना के महत्व को समझाया। ऐसे समय में जब मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना आसान नहीं था, इस फिल्म ने यह धारणा बदली कि सिर्फ खुश रहना ही मायने रखता है। इसने दिखाया कि संवेदनशीलता भी एक ताकत हो सकती है। आज भी यह पिक्सर की सबसे विचारोत्तेजक और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली फिल्मों में गिनी जाती है।

जूटोपिया

एक ऐसी दुनिया में आधारित, जहां शिकारी और शिकार एक साथ रहते हैं और हर कोई अपनी पहचान खुद बना सकता है, जूटोपिया ने हमें अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाया। रोमांचक रहस्य और ऑफिसर जूडी हॉप्स तथा निक वाइल्ड की यादगार जोड़ी के साथ यह फिल्म आत्म-खोज की ऐसी यात्रा प्रस्तुत करती है, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक दिल में बनी रहती है।

कार्स

ऊपरी तौर पर कार्स एक रेसिंग कार की कहानी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक है। इसके केंद्र में जीवन की रफ्तार को थोड़ा धीमा करके उन चीजों को महत्व देने का संदेश है, जो वास्तव में मायने रखती हैं। लाइटनिंग मैक्वीन और मेटर के बीच की अनमोल दोस्ती तथा एक स्वार्थी रेसर से समुदाय और रिश्तों को महत्व देने वाले इंसान तक की उसकी यात्रा ने इस फिल्म को कालजयी बना दिया। इसने दर्शकों को याद दिलाया कि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर होता है।

हॉपर्स

हॉपर्स के साथ पिक्सर ने एक बार फिर अपनी रचनात्मक सीमाओं का विस्तार किया। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है, जो अपनी चेतना को रोबोटिक जानवरों के शरीर में स्थानांतरित कर सकती है। फिल्म इंसानों और जानवरों के एक ही दुनिया में रहने के बावजूद एक-दूसरे को सही मायनों में न समझ पाने के विचार को सामने लाती है। अपनी कल्पनाशील कहानी के माध्यम से यह फिल्म दिखाती है कि अलग-अलग नजरिए हमें दुनिया को अलग तरह से देखने पर मजबूर करते हैं, और सह-अस्तित्व, संवेदनशीलता तथा सबसे बढ़कर प्रेम का महत्व कितना बड़ा है।

टॉय स्टोरी के साथ एनीमेशन को नई परिभाषा देने से लेकर अ बग्स लाइफ में एक स्वतंत्र सोच रखने वाली चींटी, रैटाटुई में एक चूहे के पेशेवर सपनों, इनसाइड आउट में भावनाओं की दुनिया, कार्स और ज़ूटोपिया में यादगार संसारों के निर्माण तथा हॉपर्स जैसी नई कल्पनाओं तक, पिक्सर ने दशकों से यह साबित किया है कि बेहतरीन कहानी कहीं से भी जन्म ले सकती है। हर फिल्म ने कल्पनाशीलता और सार्वभौमिक भावनाओं के मेल से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है।

टॉय स्टोरी 5 वुडी, बज़ और उनके साथियों को एक बार फिर बड़े पर्दे पर लेकर आने की तैयारी कर रही है, यह उस फ्रेंचाइजी की याद दिलाती है जिसने यह सफर शुरू किया था और उस कहानी कहने की विरासत का जश्न मनाती है जो आज भी दुनिया भर की पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है।

Toy Story 5 रिलीज डेट

हॉलीवुड से डिज्नी और पिक्सर की टॉय स्टोरी 5 अंग्रेजी और हिंदी में 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Don 3 विवाद के बीच ललित मोदी का बड़ा बयान, बोले- ‘रणवीर सिंह मेरी बायोपिक में काम करना चाहते थे’

ये भी पढ़ें
Ranveer Singh Lalit Modi Biopic

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

05 Jun 2026 07:14 am

Hindi News / Entertainment / 30 सालों से दिल जीत रहे Pixar की जादुई दुनिया: दोस्ती, सपनों और भावनाओं की कहानियां जो दिल में बस गईं

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Peddi Box Office Collection Day 1: राम चरण की पेड्डी ने पहले दिन दिखाया जलवा, ‘गदर 2’- ‘धुरंधर’ का तोड़ा रिकॉर्ड

Peddi Box Office Collection Day 1 Ram Charan Janhvi Kapoor film record break on opening gadar 2 dhurandhar
टॉलीवुड

हिना खान का शिल्पा शिंदे पर पलटवार, झूठे हैरेसमेंट के आरोपों पर किए 3 बड़े पोस्ट, PM मोदी को किया टैग

Hina Khan Dig on Shilpa Shinde fake harassment case tag pm narendra modi and continue 3 big post
TV न्यूज

FWICE का ‘बैन’ हटने के बाद भी जारी है रणवीर सिंह और Don 3 कॉन्ट्रोवर्सी, जानिए क्या है इसका कारण

Ranveer Singh Don 3 Controversy
बॉलीवुड

Don 3 विवाद के बीच ललित मोदी का बड़ा बयान, बोले- ‘रणवीर सिंह मेरी बायोपिक में काम करना चाहते थे’

Ranveer Singh Lalit Modi Biopic
बॉलीवुड

आमिर खान ने खुद गौरी स्प्रैट संग शादी की डेट की कन्फर्म, 61 की उम्र में तीसरी बार बसाएंगे घर

Aamir Khan Third Wedding
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.