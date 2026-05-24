कौन है सैंटी शर्मा? जिन्होंने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का बताया पूरा सच? किया भारी विरोध

Santy Sharma Instagram post CJP trend: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों 'कॉकरोच जनता पार्टी'यानी 'CJP' नाम का एक डिजिटल आंदोलन तेजी से पैर पसार रहा है। देश के युवाओं, खासकर जेन-जी (Gen-Z) के बीच बेरोजगारी, महंगाई और पढ़ाई के दबाव जैसे मुद्दों को लेकर शुरू हुआ यह इंटरनेट ट्रेंड अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल चुका है। इसी बीच, मशहूर भारतीय रैपर और म्यूजिक आर्टिस्ट सैंटी शर्मा ने इस पूरे मामले पर अपनी बेबाक राय साझा की है। सोशल मीडिया पर दिए उनके इस कड़े बयान ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। सैंटी ने इस तथाकथित आंदोलन की कड़े शब्दों में आलोचना की है और देश के युवाओं से किसी भी इंटरनेट ट्रेंड का हिस्सा बनने से पहले अपनी आंखें खुली रखने की अपील की है।