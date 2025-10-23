Patrika LogoSwitch to English

ऋषभ टंडन की पत्नी ने पति के लिए किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- 'आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं कसम खाती हूं…'

Rishabh Tandon Wife Olesya Emotional Post: सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन ने 35 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के बाद रशियन पत्नी ओलेस्या ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पति के प्रति अपना प्यार जाहिर किया है।

2 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 23, 2025

Rishabh Tandon Wife Olesya Wrote an Emotional Post

ऋषभ टंडन और उनकी पत्नी ओलेस्या की फोटोज। (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

Rishabh Tandon Wife Olesya Emotional Post: 'मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझे छोड़ कर चले गए हो…', 'ये आशिकी' और 'इश्क फकीराना', जैसे गानों के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर-सिंगर ऋषभ टंडन का दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से 35 साल की उम्र में निधन हो गया. सिंगर की अचानक हुई डेथ ने परिवार और उनके फैंस को तोड़ कर रख दिया है. अब ऋषभ की पत्नी ओलेस्या ने पति की मौत के बाद एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने ऋषभ के अंतिम संस्कार के बारे में भी बताया है।

Olesya Nedobegova Tandon की इमोशनल पोस्ट

ऋषभ टंडन की पत्नी Olesya Nedobegova Tandon ने अपने पति की जिंदादिली को याद किया और लिखा है कि वो हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ओलेस्या ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “पूरी जिंदादिली के साथ जिया गया जीवन - हंसी, प्यार और एक ऐसे दिल से भरा हुआ इंसान जो जिससे भी मिला उसके दिल को छू गया। हमारे प्यारे ऋषभ के अतुल्य जीवन और यादों का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों, जिनकी मुस्कान और उत्साह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।”

ऋषभ की याद में पत्नी की पोस्ट वायरल

ओलेस्या ने अपनी पोस्ट में ऋषभ टंडन की एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें सिंगर हाथ में गिटार थामे हुए दिख रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ऋषभ जितने बेहतरीन सिंगर थे, उनकी एक्टिंग भी उतनी ही दमदार थी। उनके फैंस उनको 'फकीर' नाम से ही पुकारते थे। वहीं, ओलेस्या ने एक और पोस्ट में लिखा, “मेरे पास शब्द नहीं हैं… आप मुझे छोड़कर चले गए… मेरे प्यारे पति, दोस्त, साथी… मैं कसम खाती हूं कि मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगी… आप मरे नहीं हैं, आप मेरे साथ हैं, मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरे राजा।”

सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं कमेंट्स

पत्नी ओलेस्या की इस पोस्ट पर ऋषभ के चाहने वाले और उनके फैंस कमेंट्स कर रहे हैं। फैंस ओलेस्या को हिम्मत भी दे रहे हैं और सिंगर को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं।

कौन हैं ऋषभ की पत्नी Olesya Nedobegova Tandon?

ऋषभ टंडन की पत्नी Olesya Nedobegova Tandon एक रशियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं। दोनों ने साल 2019 में शादी की थी। बता दें कि ऋषभ और ओलेस्या की पहली मुलाकात उजबेकिस्तान में हुई थी। दोनों को पहली ही नजर में प्यार हुआ और वो प्यार इतना बढ़ा कि शादी तक पहुंचा।

Hindi News / Entertainment / ऋषभ टंडन की पत्नी ने पति के लिए किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- ‘आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं कसम खाती हूं…’

