ऋषभ टंडन की पत्नी ने पति के लिए किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- ‘आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं कसम खाती हूं…’

ओलेस्या ने अपनी पोस्ट में ऋषभ टंडन की एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें सिंगर हाथ में गिटार थामे हुए दिख रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ऋषभ जितने बेहतरीन सिंगर थे, उनकी एक्टिंग भी उतनी ही दमदार थी। उनके फैंस उनको 'फकीर' नाम से ही पुकारते थे। वहीं, ओलेस्या ने एक और पोस्ट में लिखा, “मेरे पास शब्द नहीं हैं… आप मुझे छोड़कर चले गए… मेरे प्यारे पति, दोस्त, साथी… मैं कसम खाती हूं कि मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगी… आप मरे नहीं हैं, आप मेरे साथ हैं, मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरे राजा।”