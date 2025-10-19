Sam Rivers Death: म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका, इस फेमस गिटार प्लेयर का 48 की उम्र में हुआ निधन

आपको बता दें कि Sam Rivers की मृत्यु का कारण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि, एक खबर सामने आई है कि 2015 में लीवर सम्बन्धी बीमारियों के कारण Sam ने कुछ समय के लिए बैंड छोड़ दिया था। उसी दौरान के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया था कि उनको जो बीमारी हुई है वो ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। इस बीमारी के बाद में उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया था। डॉक्टरों के परामर्श पर चलकर अपना इलाज भी करवाया था और सभी जरुरी निर्देशों का पालन भी किया था। डॉक्टर्स की सलाह के बाद उनका लिवर ट्रांसप्लांट भी हुआ था।