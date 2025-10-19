Sam Rivers Death: म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका, इस फेमस गिटार प्लेयर का 48 की उम्र में हुआ निधन

Sam Rivers का 48 की उम्र में हुआ निधन। (फोटो सोर्स : limpbizkit)
Sam Rivers Death: म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बुरी खबर आ रही है कि अमेरिकी न्यू-मेटल बैंड Limp Bizkit के बासिस्ट, गिटार प्लेयर और को-फाउंडर सैम रिवर्स (Sam Rivers) का 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस दुखद खबर की जानकारी बैंड ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है।
बैंड ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, 'तुम सिर्फ एक बास प्लेयर नहीं, बल्कि हमारी धड़कन और आत्मा थे।' वहीं, Limp Bizkit के एक और मेंबर फ्रेड डर्स्ट (Fred Durst), जॉन ऑटो (John Otto) और डीजे लीथल (DJ Lethal) ने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल मेसेज किया: 'अपने पहले ही सुर से लेकर लास्ट परफॉरमेंस तक, सैम ने जो एनर्जी और धुन दी, उसको कभी भी दोहराया नहीं जा सकता। उनका हुनर लाजवाब था, उनकी पर्सनालिटी अविस्मरणीय और उनका दिल बहुत बड़ा था।'
इसके साथ ही बैंड के दूसरे सदस्यों ने ये भी बताया कि उन्होंने सैम के साथ बहुत सारे यादगार पल बिताए, कुछ मस्तीभरे, कुछ सुकून भरे और कुछ बेहद ही खूबसूरत पल, जो अब हमेशा के लिए हमारी यादों में रहेंगे, उनको भुलाया नहीं जा सकता।
आपको बता दें कि Sam Rivers की मृत्यु का कारण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि, एक खबर सामने आई है कि 2015 में लीवर सम्बन्धी बीमारियों के कारण Sam ने कुछ समय के लिए बैंड छोड़ दिया था। उसी दौरान के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया था कि उनको जो बीमारी हुई है वो ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। इस बीमारी के बाद में उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया था। डॉक्टरों के परामर्श पर चलकर अपना इलाज भी करवाया था और सभी जरुरी निर्देशों का पालन भी किया था। डॉक्टर्स की सलाह के बाद उनका लिवर ट्रांसप्लांट भी हुआ था।
इंटरनेशनल बैंड Limp Bizkit की नींव 1994 में रखी गई थी। 90 के दशक में ये म्यूजिक बैंड अपने हिप-हॉप और रॉक के फ्यूजन स्टाइल के चलते देखते ही देखते फेमस हो गया था। इनकी हिट म्यूजिक एलबम्स में Significant Other (1999) और Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000) शामिल हैं। इसके अलावा सिंगल्स जैसे Take a Look Aroundऔर चार्ट-टॉपर Rollin’ (Air Raid Vehicle) ने इस बैंड को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2000 में सैम रिवर्स को गिब्सन अवॉर्ड (Gibson Award) फॉर बेस्ट बासिस्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो उनके संगीत कला को एक अलग ही मुकाम पर ले गया।
DJ Lethal ने सैम रिवर्स के लिए श्रद्धांजलि सन्देश में लिखा, 'तुमने अपने म्यूजिक के माध्यम से और अपनी चैरिटी द्वारा जिन लोगों की जिंदगियों को बदला और उनके दिलों को छुआ, तुम उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे।' Sam Rivers न सिर्फ एक प्रतिभाशाली संगीतकार थे, बल्कि उन्होंने अपने सामाजिक गतिविधियों से भी लोगों और अपने फैंस की मदद की।
सैम रिवर्स का इतनी काम उम्र में दुनिया से चले जाना New Metal म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। उनकी धुनें, जोश और बास गिटार की गूंज हमेशा लिम्प बिजकिट के संगीत में जिंदा रहेंगी।
